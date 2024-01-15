عاجل.. آخر موعد لتقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور

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يتبقى أربعة أيام فقط على انتهاء المهلة المحددة للتقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ. اضافة اعلان

وتستمر فترة التقديم من خلال نظام نور الإلكتروني حتى يوم 6 رجب 1445 الموافق 18 يناير 2023.

ودعت وزارة التعليم، شاغلي الوظائف التعليمية للاطلاع على القواعد التنظيمية المتعلقة بإجراءات النقل الخارجي عبر موقع الوزارة (وكالة الموارد البشرية) على الرابط (من هنا).





إجراءات النقل الخارجي للمعلمين



خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور



الاعتراض على نتائج الحركة

