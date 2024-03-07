ظهور هذه العلامات في الفم دليل على الإصابة بمرض السكري

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يمكن أن يُصاب أي شخص بمرض السكري دون اكتشافه لسنوات عديدة، لأن المشكلة التي تسبب الأعراض - ارتفاع مستويات السكر في الدم – لا تفصح عن نفسها.





العلامات المميزة لمرض السكري



مشاكل صحة الفم والسكري



الاهتمام بصحة الفم والعناية بالأسنان



الأعراض الرئيسة لمرض السكري



وفي حين أن العلامات المميزة مثل التردد على المرحاض أكثر من مرة والعطش الشديد على رأس قائمة أعراض مرض السكري، إلا أن هناك أعراضًا أخرى أقل شهرة.وفقًا لقناة "بيتر هيلث" الصحية، فإنه يمكن للعلامات والأعراض الأولى لمرض السكري أن تصيب الفم، فيما يمكن أن يؤدي الاهتمام بصحة الفم والتحدث مع الطبيب حول أي تغييرات مشبوهة إلى التشخيص والعلاج المبكر.ويعود سبب مشاكل صحة الفم لدى مرضى السكري إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.إذ أن ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم يجعل المرضى الذين يعانون من هذه الحالة أقل مقاومة للمرض وغير قادرين على الشفاء بسهولة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض في الفم:- أمراض اللثة .- خراجات اللثة.- تسوس الأسنان.- الالتهابات الفطرية (مثل مرض القلاع).- الحزاز المسطح (حالة جلدية التهابية ترتبط بالمناعة الذاتية).- قرحة الفم.- اضطرابات التذوق.- جفاف الفم وحرقته بسبب انخفاض مستويات اللعاب.وتنصح القناة الصحية بإيلاء اهتمام وثيق لصحة الفم والعناية بالأسنان إذا كنت مصابًا بمرض السكري.وتقول: "قم بزيارة طبيب أسنانك كل ستة إلى 12 شهرًا للحصول على المشورة حول كيفية الحفاظ على صحة أسنانك ولثتك".وأوضح طبيب الأسنان الرائد، الدكتور رضوان محمود، في مقابلة سابقة مع صحيفة "إكسبريس"، أن أطباء الأسنان هم في طليعة اكتشاف الحالات الصحية الخطيرة مثل مرض السكري الذي يمكن أن يتطور في الجسم دون علمك.وقال: “لهذا السبب يجب على الناس زيارة طبيب أسنانهم مرتين على الأقل في السنة لإجراء الفحوصات والتنظيف. ومن الحكمة أيضًا أن تكون على دراية بأي تغييرات في الفم. إذا لاحظت أي شيء غير مرغوب فيه، راجع طبيب أسنانك أو طبيبك".وفي حين أن الفم يمكن أن يدق أجراس الإنذار، فإن الأعراض الرئيسة لمرض السكري تشمل:- الشعور بالعطش الشديد.- التبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد، وخاصة في الليل.- الشعور بالتعب الشديد.- فقدان الوزن وفقدان الكتلة العضلية.- حكة حول القضيب أو المهبل، أو نوبات متكررة من مرض القلاع.- عدم وضوح الرؤية.