ظهر اليوم.. شاهد هطول أمطار غزيرة بعسير

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبت الجوية التي تشهدها
مناطق المملكة، تساقطت ظهر اليوم أمطار غزيرة على بيحان شمال محافظة أبها بمنطقة
عسير.
واظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول الأمطار الغزيرة على بيحان في أبها، مع تقلبت جوية ورياح نشطة وطقش غير مستقر.
أمطار
ورياح نشطة وصواعق رعديةونبّه المركز الوطني
للأرصاد اليوم، من تكون أمطار على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى
الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، وخميس مشيط،
ومحايل، وبارق، والمجاردة، ورجال ألمع، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
امطار مركز #بيحان شمال #ابها_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) April 18, 2024
من سعيد بن مشهور pic.twitter.com/LJHj8C6VLE