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ظهر اليوم.. شاهد هطول أمطار غزيرة بعسير

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أمطار عسير
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استمرارًا  للحالة المطرية والتقلبت الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، تساقطت ظهر اليوم أمطار غزيرة على بيحان شمال محافظة أبها بمنطقة عسير.اضافة اعلان


 واظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول الأمطار الغزيرة على بيحان في أبها، مع تقلبت جوية ورياح نشطة وطقش غير مستقر.

أمطار ورياح نشطة وصواعق رعدية

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، وخميس مشيط، ومحايل، وبارق، والمجاردة، ورجال ألمع، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

أتربة مثارة على منطقة عسير

كما نبّه من تكون أتربة مثارة على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات الأمواه والعرين وطريب وبيشة وتثليث والعرين.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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