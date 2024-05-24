ظهر اليوم.. شاهد قوة جريان سيول شقصان جنوب الطائف

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جرت
ظهر اليوم السيول المتدفقة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على شقصان جنوب
الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
جريان
سيول شقصان جنوب الطائفوأظهر
مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول شقصان القوية بعد
أمطار غزيرة على الطائف مصحوية برياح نشطة.
أمطار
رعدية ورياح نشطة وزخات البردوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية
مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة
المكرمة.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة.
شقصان جنوب #الطايف_الان س ٤.٠٠ م الجمعة ١٦ ذوالقعدة ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 24, 2024
عضو المجموعة منصور المطرفي pic.twitter.com/ZyGYTGfRrs