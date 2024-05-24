الجمعة، 16 ذو القعدة 1445 ، 24 مايو 2024

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ظهر اليوم.. شاهد قوة جريان سيول شقصان جنوب الطائف

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سيول الطائف
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جرت ظهر اليوم السيول المتدفقة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على شقصان جنوب الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

جريان سيول شقصان جنوب الطائفاضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول شقصان القوية بعد أمطار غزيرة على الطائف مصحوية برياح نشطة.

أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
 في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة.

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