أ أ

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، عن ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة الليلة، ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة.





ظاهرة فلكية في سماء المملكة اضافة اعلان



اقتران القمر في طور التربيع الأول



وتتمثل الظاهرة الجوية في اقتران القمر في طور التربيع الأول بأكبر كواكب المجموعة الشمسية ألا وهو كوكب المشترى.وعلقت فلكية جدة، على هذه الظاهرة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، بقولها: "إنه يمكن رصد اقتران القمر في طور التربيع الأول بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي، في سماء المملكة.وأوضحت فلكية جدة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “بعد غروب الشمس اليوم الخميس 18 يناير 2024، تشهد سماء المملكة، اقتران القمر في طور التربيع الأول بكوكب المشتري”.





التقاط صور مذهلة لأكبر أقمار المشتري



صور المشتري تشبه "بيتزا ببيروني"







سر ثوران براكين "آيو"







وقبل أشهر، تمكن مسبار فضائي تابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من التقاط صور مذهلة لقمر كوكب المشتري "آيو".ووفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" تمكن مسبار "جونو" من التحليق في أقرب نقطة استطاع منها رصد أكبر أقمار كوكب المشتري، ليلتقط صور مليئة بقمم الجبال ومنحدرات حادة، وبحيرات من الحمم البركانية.سكوت بولتون، عالم فيزياء وباحث رئيسي في مهمة "جونو" قال للصحيفة إنه بعد مشاهدة الصور "كان في حالة من الرهبة"، إذ أنها كانت "ملونة بشكل لا يصدق"، حيث يغلب عليها اللون البرتقالي والبني والأصفر بسبب توفر الكبريت والحمم البركانية.وشبّه بولتون قمر "آيو" بأنه "بيتزا ببيروني" بسبب التنوع والتباين في ألوانه.ويأمل العلماء في التوصل لمعرفة سر ثوران براكين "آيو" والتي تنطلق لعشرات الأميال في الفضاء، وتحديد علاقته وتأثيره بكوكب المشتري، ما قد يمنح دليلًا حول كيفية تشكل هذا الكوكب وأقماره الـ 95 التي تدور حوله، بحسب ناسا.ونجح مسبار "جونو" في الوصول إلى مدار كوكب المشتري، في عام 2016، في مهمة للتحليق عشرات المرات حول الكوكب على ارتفاعات تتراوح بين 10 آلاف و4 آلاف و667 كلم فوق سحب هذا الكوكب الغازي العملاق.