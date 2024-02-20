طيران ناس: فتح باب التقديم لبرنامج "طياري المستقبل" للمواطنين والمواطنات لعام 2024

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أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي، عن فتح باب التقديم لبرنامج "طياري المستقبل" للمواطنين والمواطنات للعام الجاري 2024.



فتح باب التقديم لبرنامج "طياري المستقبل":

طيار مساعد في طيران ناس:

ويأتي ذلك بهدف رفع نسبة التوطين لوظيفة الطيارين السعوديين بعد نجاح الشركة في خطة توطين وظيفة " طيار مساعد " بنسبة 100% منذ عام 2019م.والتزم طيران ناس منذ تأسيسه في 2007م بإطلاق برنامج "طياري المستقبل" كخطوة إستراتيجية تؤكد اعتماد الناقل الوطني السعودي على الشباب السعودي الطموح، لبناء جيل جديد من أبناء وبنات الوطن المؤهلين للعمل كطيارين.ويتميز البرنامج بالجمع بين الدراسة النظرية والعملية والتدريب الفعلي على قيادة الطائرات، ليتمكن الطالب بعد إكمال برنامجه التدريبي من قيادة الطائرات والعمل كطيار مساعد في طيران ناس، ويطمح البرنامج، الذي تخرج منه قرابة 300 طيار مساعد، إلى زيادة أعداد الخريجين خلال السنوات المقبلة.وأسهم البرنامج في توطين الطيارين المساعدين في طيران ناس بنسبة 100% كأول برنامج من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، محققاً مستهدفات التوطين.ويأتي فتح باب القبول للدفعة الجديدة في البرنامج، بعد إعلان طيران ناس عن زيادة طلبيات شراء طائراته إلى 250 طائرة، وهي طلبيات ينتظر أن تولّد آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وذلك لتلبية متطلبات الطواقم والترحيل والصيانة والخدمات الأرضية وغيرها.ويجب على المتقدمين الجدد اجتياز اختبار إتقان اللغة الإنجليزية بالمستوى الرابع على الأقل، وأن يكون الحد الأدنى لوقت الطيران الإجمالي 240 ساعة (215 ساعة للطائرات ذات المحرك الواحد و25 ساعة للطائرات متعددة المحرك).أيضا الحصول على رخصة طيران صادرة من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) كطيار تجاري على الطائرات ذات المحركين.وتشمل الطيران باستخدام أجهزة الملاحة الجوية أو رخصة طيران صادرة من مؤسسة طيران مسجلة كعضو في منظمة الطيران المدني الدولية (ICAO) واعتماد الرخصة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.كما يجب الحصول على شهادة طبية من الدرجة الأولى سارية المفعول ومعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني، وسيكون آخر موعد للتقديم هو يوم 26 فبراير 2024 عبر الرابط https://cadetpilot.flynas.com/login.aspx .