الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

"طويل وشحيح".. مختص بالطقس يوضح موعد هطول الأمطار على الخليج

WhatsApp Image 2023-10-03 at 1.27.30 AM
الزعاق
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن المناطق القطبية معدومة الأمطار بعكس المناطق الاستوائية الدائمة المطر بينما المناطق العربية شحيحة المطر.اضافة اعلان

هطول المطر:

وأضاف في مقطع فيديو أن موسم الأمطار على بلدان الخليج طويل لكنه شحيح في هطول المطر، ويبدأ مع دخول موسم سهيل في آخر شهر أغسطس وينتهي بدخول موسم تويبع في نهاية شهر مايو.

وأشار إلى أن المطر يهطل خلال مواسم «سهيل، الوسم، المربعانية، الشبط»، من آخر شهر أغسطس إلى آخر فبراير وهي أمطار تنبت الربيع الشتوي (النفل، الخزامى، الفقع).  

وأضاف أنه حال هطول الأمطار خلال موسم العقارب والأدرعة والحميمين من شهر مارس إلى نهاية شهر مايو فتلك أمطار منبتة للربيع الصيفي.

موسم الصفري:

في وقت سابق، قال الدكتور خالد الزعاق خبير الأرصاد الجوية، إنه طوال الـ 30 يوماً القادمة سيكون هناك 4 فصول في يوم واحد.

وأضاف في مقطع فيديو - بحسب العربية - : خلال الأيام المقبلة سيكون هناك  الخريف في آخر العصر والربيع في أول الصباح والقيظ في الظهر وآخر الليل برودة.

واستكمل: وهذا التقلبات تسمى عند العامة بموسم الصفري (لاصفرار الأجساد من كثرة الأمراض الموسمية الزكام والحساسية).

خط الأستواء:
وتابع: في صباح يوم السبت الموافق 23 سبتمبر ستتخطى الشمس خط الأستواء ، بينما في يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر سيتساوى طول الليل مع النهار في جميع بقاع الأرض.

في وقت سابق، قال " الزعاق" إن لغات الشعوب متعددة ومن هذه اللغات لغة الألوان، موضحا أنها لغه تجسيد وتشخيص تثبت في الأذهان.

لفة الألوان 

وأشار الزعاق - خلال فقرته المذاعة على قناة العربية، إلى أن أول من استخدم لغة الألوان في حديثهم هم العرب، فاستخدموها في تحياتهم وفي مواسمهم وكذلك في جماليتهم.

الأمراض المتفشية 

وأضاف: "في زمن الأمراض المتفشية يمر الإنسان المصاب بثلاثه ألوان من الحمرة والصفرة إلى الزرقة، وهذه الألوان الثلاثة هي الألوان الرئيسية عند العرب.

وتابع ؛ المصاب الذي لونه أحمر أو أصفر يمكن أن ينجو ولكن إذا وصل لونه إلى الأزرق يعتبر في عداد الموتى.


موسم الحمير 

وذكر أن العامة استخدموا لغة الألوان في حساب مواسمهم، فعندهم "موسم الحمير وموسم أصفري وموسم الأزيري".

أيام البيض

وتابع: كما أن العرب القدماء استخدموها في حساب أيامهم فعندهم أيام البيض في منتصف الشهر، وكذلك الليالي السود في آخر الشهر.


اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-10-03 at 1.52.55 AM
1:55 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

تخريج 9500 متدرب في 10 مجالات بسوق العمل

الإسعاف الجوي
12:52 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

حالات حرجة.. انقلاب ميكروباص يحمل طالبات كلية التربية بالنماص

مواقيت الصلاة
12:22 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

الثلاثاء 18 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

خادم الحرمين وولي العهد
12:00 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يدينان في برقية للرئيس التركي هجوم أنقرة الإرهابي

اقرأ أيضا

تحرك احترازي عاجل من "الصحة" لمواجهة فيروس نيباه

برنامج خادم الحرمين للابتعاث يطلق أول برامج "مسار واعد"

والد الطفل ضحية الدهس بالدمام يروي تفاصيل صادمة عن الحادث

بضغطة زر.. التأمينات الاجتماعية تتيح إصدار الشهادة التأمينية

"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على "جازان وعسير"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

سيول المدينة 6:20 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

أمطار غزيرة وسيول هادرة غرب المدينة المنورة

ع8908079 4:38 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

شاهد.. جريان السيول مع تساقط الأمطار على طريق ينبع السريع بالمدينة

F7PjZNVWkAAc5sQ 7:46 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

تبرد فيه الأجواء.. "الحصيني" يكشف عن الخصائص المناخية لشهر أكتوبر

حالة مطرية 7:34 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يتوقع تراجع الحالة المطرية بأجواء المملكة

اقرأ أيضا

أهم 10
8:45 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

أهم 10.. العفو عن قاتل قبل إنزال السيف على رقبته وتوجيه مهم من حساب المواطن

Capto_Capture 2023-10-02_07-29-39_PM
7:33 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

في لحظة التنفيذ نطق الوالد.. مواطن يروي تفاصيل العفو عن قاتل شقيقه

متهم
6:24 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

ضبط مواطن يروج مخدرات في الرياض.. والأمن البيئي يطيح بـ 39 مخالفا

سيول المدينة
6:20 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

أمطار غزيرة وسيول هادرة غرب المدينة المنورة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الإسعاف الجوي
12:52 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

حالات حرجة.. انقلاب ميكروباص يحمل طالبات كلية التربية بالنماص

مواقيت الصلاة
12:22 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

الثلاثاء 18 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

خادم الحرمين وولي العهد
12:00 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يدينان في برقية للرئيس التركي هجوم أنقرة الإرهابي

فيروس- الهند
11:53 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

تحرك احترازي عاجل من "الصحة" لمواجهة فيروس نيباه

والد الطالب ضحية الدهس
10:19 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

والد الطفل ضحية الدهس بالدمام يروي تفاصيل صادمة عن الحادث

فأر
9:08 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

رعب بـ 3 دول.. الأفاعي والجرذان وبق الفراش تلاحق السكان في المنازل والمتاجر