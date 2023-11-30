طلب عاجل من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لحماية حقوق المستخدمين

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دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية العموم لتقديم مرئياتهم حول وثيقة تنظيمات حماية حقوق المستخدمين ومقدمي الخدمة في قطاع التقنية.





الهدف

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وذلك بهدف حماية حقوق مستخدمي ومقدمي الخدمات التقنية في الأسواق التي تنظمها (البرمجيات، الأجهزة، الحوسبة السحابية والاستضافة، التقنيات الناشئة، خدمات التقنية، وأسماء النطاقات، وأيضا لتعزيز الوضوح والشفافية.



وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تتضمن عددا من العناصر التنظيمية، تشمل وضوح المعلومات، والإنصاف في التعامل بين المستخدم ومقدم الخدمة، وجودة الخدمات، وآلية معالجة الشكاوى.



وحثت العموم والمهتمين إلى إبداء مرئياتها على الوثيقة في موعد أقصاه 12 ديسمبر 2023، من خلال موقع الهيئة: اضغط هنا

