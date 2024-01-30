طلب عاجل من مواطنة إلى وزير الإسكان.. بماذا رد سكني؟

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وجهت مواطنة نداءً إلى وزير الإسكان، على صفحة "سكني" الرسمية في "إكس"، طالبت فيه السماح بالتنازل عن الدعم السكني من الوالدة لابنتها. اضافة اعلان





السماح بالتنازل عن الدعم السكني بين الأم وابنتها



طريقة التسجيل في سكني للمطلقات



شروط الحصول على دعم سكني للمطلقات

