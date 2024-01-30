الثلاثاء، 18 رجب 1445 ، 30 يناير 2024

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طلب عاجل من مواطنة إلى وزير الإسكان.. بماذا رد سكني؟

سكني
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وجهت مواطنة نداءً إلى وزير الإسكان، على صفحة "سكني" الرسمية في "إكس"، طالبت فيه السماح بالتنازل عن الدعم السكني من الوالدة لابنتها.اضافة اعلان

السماح بالتنازل عن الدعم السكني بين الأم وابنتها

وقالت السائلة: فتاة كبيرة بالعمر غير متزوجة وتعول والدتها المطلقة، وليس لديهم منزل، لماذا لا تستحق الدعم؟ لماذا في حالة وفاة الوالدين فقط؟
وأضافت، أتمنى مراجعة هذه الشروط، خاصة وقد أرهقتنا الإيجارات، في ظل ارتفاع أسعارها.
وكان رد "سكني" أن التنازل عن الدعم السكني لا يتم إلا بين الزوج والزوجة.

طريقة التسجيل في سكني للمطلقات

1ـ يمكن التسجيل باتباع الخطوات الآتية:
2ـ تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الإسكان من هنا.
3ـ أدخلي كافة البيانات المطلوبة وهي (رقم بطاقة الأحوال الشخصية، رقم الدفتر العائلي).
4- كتابة البيانات الشخصية (رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد).
5-ستصلكِ رسالة على الجوال تحققي من الرمز المرئي المرسل على الجوال.
6-افتحي الرابط الخاص بالتطبيق وأرفقي المستندات الخاصة بالراتب أو الدخل الشهري.
7-أكدي التسجيل وستصلكِ رسالة أخرى عبر الجوال لتأكيد تنفيذ القبول أو الرفض.

شروط الحصول على دعم سكني للمطلقات

حتى تتمكن المطلقات من الحصول عليه بسهولة، لابد من انطباق الشروط التالية عليها:
-أن تكون سعودية الجنسية.
-شرط أساسي الإقامة داخل أراضي المملكة.
-أن تكون المرأة المطلقة هي المعيل الأول لأبنائها.
-ألا يزيد عمر الأولاد الذكور عن 25 عامًا.
-أن يمر عامان على الطلاق.
-ألا يكون لديها سكن خاص.
-ألا تمتلك دخلاً ثابتًا مستقلاً.

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