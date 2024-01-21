طلبت هوية بدل فاقد والنظام يرفض لوجود غرامة مالية.. توضيح مهم من "الأحوال المدنية"

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تفاعلت الأحوال المدنية مع سؤال مستفيدة بشأن طريقة استخراج هوية بدل فاقد على النظام وعدم استطاعتها فعل ذلك.
الأحوال المدنية تتفاعل مع طلب مستفيدة:
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وأوضحت مستفيدة: "طلبت هوية بدل فاقد وكاتب لي لا يمكنك الاستفادة من الخدمة لوجود غرامة مالية مسجلة وماني محصلة الغرامة" !
وردت الأحوال : "عن طريق مدفوعات سداد واختيار الأحوال المدنية غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية وإدخال رقم النسخة مسبوق".
خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر أبشرفي وقت سابق، أعلنت منصة "أبشر"، خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر المنصة بعد استلامها، دون الحاجة لزيارة مقار الأحوال المدنية من خلال الخطوات التالية:
خدمة تمكن المستفيد من تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي
خطوات تنفيذ الخدمة1ـ الدخول إلى موقع منصة أبشر.
2ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
3ـ اختيار الأحوال المدنية.
4ـ اختيار تفعيل الهوية الوطنية.
وكشفت منصة "أبشر" عن تفاصيل بشأن خدمة تعديل معلومات المستخدم إلكترونيًا عبر الهوية الرقمية.
وقالت إن الخدمة تمكن الفرد من الأمور التالية:
1- تغيير كلمة المرور
2- تغيير البريد الإلكتروني
3- تغيير رقم الجوال
4- تعديل العنوان
طريقة تنفيذ الخدمةوأوضحت أن طريقة تنفيذ الخدمة ما يلي:
1- الدخول إلى منصة أبشر.
2- اختيار تعديل معلومات المستخدم.
أبشر تنفذ أكثر من 4.4 ملايين عملية إلكترونيةفي وقت سابق، قالت "أبشر"، إنها نفذت خلال شهر ديسمبر الماضي، أكثر من 4.4 ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر "أبشر أفراد، وأبشر أعمال.
تنفيذ 2.5 مليون عملية من خلال "أبشر أفراد"وعبر منصة "أبشر أفراد"، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 2,450,000 عملية، حيث نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 87,153 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و40,933 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا.
ونفذت 25.874 عملية في خدمة بياناتي، و21.370 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و15,955 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و12.405 تعريفات بفرد الأسرة، و8.740 إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار 6.890 بطاقة هوية بدل تالف.
عن طريق مدفوعات سداد واختيار الأحوال المدنية غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية وإدخال رقم النسخة مسبوق ب 0، نسعد بخدمتك— العناية بالعملاء (@AhwalCare) January 21, 2024