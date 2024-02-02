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طلاب المملكة يفوزون بـ 9 جوائز في المعرض الدولي "تايسف 2024" في تايبيه

طلاب المملكة
وزارة التعليم
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فاز طلاب وطالبات المملكة بـ 9 جوائز كبرى وجوائز خاصة في منافسات المعرض الدولي العلمي "تايسف 2024"، المقام في العاصمة التايوانية تايبيه خلال الفترة من 28 يناير إلى 2 فبراير.اضافة اعلان
وحققوا مراكز متقدمة في تنافسهم مع أكثر من 600 طالب وطالبة من 27 دولة من طلبة التعليم العام بالمرحلتين المتوسطة والثانوية.

طلاب المملكة يفوزون بـ 7 جوائز كبرى في الطب والهندسة

وحقق طلبة المملكة 7 جوائز كبرى بحصولهم على مراكز متقدمة من الثاني إلى الرابع في مجالات الهندسة، والهندسة البيئية، والطب والحياة، والكيمياء وعلوم الأرض والبيئة.
وفازوا بجائزتين خاصتين بالإنجاز في مجالي الفيزياء والفلك، وفي علوم الحاسب، حيث حققت الطالبة كادي جمال البوعبيد من مدارس الأنجال بإدارة تعليم الأحساء المركز الثاني في مجال الهندسة، والطالبة غلا تركي المعبدي من الثانوية الخامسة بإدارة تعليم جازان المركز الثاني في مجال الهندسة.

جوائز طالبات مدارس منارات الرياض

وحققت الطالبة يارا عبدالله الوادعي من مدارس منارات الرياض بإدارة تعليم الرياض المركز الثالث في مجال الهندسة، وكذلك الطالبة أريج عبدالله القرني من مدارس البتول بإدارة تعليم مكة حققت المركز الثالث في مجال الطب والحياة،.
وفازت الطالبة نورة ماجد القرعاوي من مدارس الجامعة بإدارة تعليم المنطقة الشرقية المركز الثالث في مجال الكيمياء.

جائزة تعليم الخرج تفوز بالمركز الثالث في مجال الهندسة

وحصل الطالب عبدالله فهد العتيبي من ثانوية ابن النفيس بإدارة تعليم الخرج على جائزة المركز الثالث في مجال الهندسة، والطالب سالم عويض الصاعدي من ثانوية الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بإدارة تعليم المدينة المنورة على المركز الرابع في مجال علوم الأرض والبيئة.
 وحصل الطالب أحمد علي المير من مدارس الجامعة بإدارة تعليم الشرقية على جائزة خاصة في الإنجاز في مجال الفيزياء والفلك.

جوائز مدارس التربية النموذجية بتعليم الرياض

وحصلت الطالبة جوري سلطان البصيلي من مدارس التربية النموذجية بإدارة تعليم الرياض على جائزة خاصة في الإنجاز في مجال علوم الحاسب؛ وتمنح الجوائز الخاصة للفائزين بها وفق معايير ومقاييس خاصة من جامعات ومراكز ومعاهد بحثية.

المعرض الدولي العلمي "تايسف 2024"

ويقام المعرض الدولي العلمي "تايسف 2024" سنوياً في مدينة تايبيه، برعاية وزارة التعليم في تايوان، وبتنظيم من مركز تايوان الوطني لتعليم العلوم للتنافس بين طلبة التعليم العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية في المشاريع والأبحاث والابتكارات العلمية، ضمن عدة مجالات متنوعة ومختلفة للدول المشاركة.

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