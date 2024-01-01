الإثنين، 19 جمادى الثانية 1445 ، 01 يناير 2024

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طقس يناير.. "الحصيني" يتوقع حالة مطرية مع هطل ثلجي على شمال المملكة

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حالة الطقس
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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، الحالة المناخية لشهر يناير، محذرًا من حالة مطرية مع هطل ثلجي على مناطق شمال المملكة.اضافة اعلان


الخصائص المناخية لشهر يناير

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن اليوم الاثنين هو أول أيام يناير وهو يتميز بهذه الخصائص المناخية:
1 - يوافق هذا العام بالهجري الثلث الأخير من شهر جماد ثاني 1445هـ وثلثي شهر رجب 1445هـ.
2 - من أشهر الشتاء ومن خلال الأرشيف المناخي، برده شديد خاصة إذا وافق كتلاً باردة سواء كانت قطبية أو سيبيرية، وأنه من خلال المعطيات والمؤشرات متوقع ذلك إلا أن يصرفها الله.
3 - يوافق في الطوالع النجم الأخير من المربعانية وثلاثي الشبط لعام 1445هـ.
4 - من خلال الأرشيف المناخي يحدث فيه هطل ثلجي على مناطق شمال المملكة.


حالة مطرية مع هطل ثلجي على شمال المملكة

5 - من أشهر الأمطار في المملكة ويوافق هذا العام حالة ممطرة وهي الحالة الجوية الممطرة السادسة لموسم ١٤٤٥هـ، وحسب النماذج العددية للطقس فمتوقع استمرار  الحالة الجوية الممطرة السادسة خلال الخمسة الأيام القادمة بداية من اليوم الاثنين.


طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة

يأتي هذا في وقت سجّلت فيه محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، 5 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة, وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

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