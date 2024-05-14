طقس وسط الأسبوع.. تحذير من أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط البَرَد

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حذر خبراء الأرصاد، من استمرار تساقط الأمطار بغزارة، مع جريان السيول على مناطق مختلفة من المملكة.





توقعات طقس وسط الأسبوع



أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط البَرَد



طقس بارد ليلًا على هذه المناطق



أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



وحسب "طقس العرب"، فإن التوقعات بأن طقس اليوم الثلاثاء تُشير بتجدد نشاط السُحب الركامية على جنوب غرب المملكة، بينما يستقر الطقس في باقي مناطق المملكة.فيما تتكاثر السُحب الركامية ساعات ما بعد الظهر والمساء على مُرتفعات شرق جازان وعسير، قد تطال أجزاء من الباحة، ويُرافقها هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَد.وتبقى درجات الحرارة أبرد من مُعدلاتها المُعتادة في شمال المملكة بِعدّة درجات، وبذلك يكون الطقس مُعتدلاً في شمال المملكة في حين يكون حارًا في باقي المناطق.ومن المتوقع أن يميل الطقس للبُرودة ليلًا في أجزاء عِدّة من شمال المملكة ومُرتفعات جنوب غرب المملكة، ويكون لطيفًا في باقي المناطق.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض، الشرقية، مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.وحذر الدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة، مع أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.