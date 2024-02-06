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طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من حالة مطرية لعدة أيام

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حالة مطرية متوقعة
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية على مناطق مختلفة من المملكة.

حالة جوية ممطرة على أجزاء من المملكةاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن هناك حالة جوية ممطرة متوقعة على أجزاء من المملكة والخليج.

وأضاف أن الحالة الجوية الممطرة الثامنة لموسم 1445هـ، مستمرة لعدة أيام تبدأ يوم غد الأربعاء.



نطاق تأثير الحالة الممطرة وخريطتها المتوقعة

وبين أن نطاق تأثير الحالة الممطرة على أجزاء متفرقة من مناطق مكة والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران، تمتد نواحي مناطق المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم وحائل.


وأشار إلى أن بداية الحالة المطرية من جنوبي منطقتي الرياض والشرقية، والجنوبية الغربية، ووسط الغربية، ثم تتوسع ناحية المناطق الأخرى.

أمطار ورياح وحبات البرد

وتوقع أن تكون الأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة مع فرصة أمطار ديمية وشتوية، وأحيانًا غزيرة في أماكن متفرقة، وحبات برد مع رياح متفاوتة السرعة.

رياح شديدة على المدينة وعدد من المناطق

في الوقت نفسه، نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة وعدد من المناطق تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية الأفقية.


فيما ترتفع الأمواج، وتصل سرعة الرياح إلى 40 - 49  كم/ ساعة، على محافظة ينبع ومركز الرايس.

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