طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من البرد وينصح بالملابس الشتوية

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، من أجواء باردة
وانخفاض درجات الحراة على مناطق مختلفة من المملكة.
"الحصيني" يُحذر
من البرد وينصح بالملابس الشتويةوأوضح على حسابه في منصة إكس، أن طقس اليوم الثلاثاء وسط
الأسبوع يتميز بالبرودة، مطالبًا بضرورة ارتداء ملابس شتوية خفيفة هذه الليلة حتى ليلة غد الأربعاء، خاصة في الأماكن المفتوحة في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية
وشرق الغربية.
وأضاف أن الأجواء الباردة متوقعة الليلة وغدًا على المرتفعات الجبلية، وأن الملابس تثقل كلما تم الاتجاه شمالاً من المملكة.
أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
وأوضح أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق عسير، جازان، نجران، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.