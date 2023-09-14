طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من موجة حارة مع أمطار على هذه المناطق

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من موجة حارة مع
أمطار متوقعًا طقس نهاية الأسبوع بأجواء المملكة.
موجة حارة على معظم الأنحاءوأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن مناطق المملكة
تتعرض لأجواء حارة على معظم المناطق خلال
النهار.
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وأضاف أن الأجواء متوقع أن تميل للحرارة نهارًا وأول الليل، وتعتدل فجرًا مع تسرب هواء لطيف على الأطراف الشمالية من المملكة يؤدي الى تحسن الأجواء.
- وبين أن بعض المناطق عرضة لرياح من متوسطة إلى شبه قوية، خاصة وسط الساحل الغربي ومعظم الساحل الشرقي من المملكة.
رياح
من متوسطة إلى شبه قويةفيما تهب يوم
غد الجمعة رياح من متوسطة إلى شبه قوية على
أجزاء من الساحل الشرقي والغربي، وأجزاء من
الوسطى، ودول الخليج العربي.
وكذلك هو الحال يوم السبت "شبيه بالجمعة"، يضاف إلى ذلك أجزاء من القطاع الغربي وجنوب الجزيرة العربية.
حالة
مطرية متفاوتة من اليوم وحتى السبت كما
حذر الحصيني، من تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة، وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة تمتد إلى
تهامة.
إعصار دانيال يضرب بلاد الشامونوّه
إلى بقايا العاصفة دانيال التي تؤثر على أجزاء من فلسطين ولبنان والأردن وسوريا وشمال
سوريا بأمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة.
أمطار
وسيول ورياح متربة على 4 مناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.