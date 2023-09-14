طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من موجة حارة مع أمطار على هذه المناطق

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من موجة حارة مع أمطار متوقعًا طقس نهاية الأسبوع بأجواء المملكة.





موجة حارة على معظم الأنحاء اضافة اعلان



رياح من متوسطة إلى شبه قوية



حالة مطرية متفاوتة من اليوم وحتى السبت



إعصار دانيال يضرب بلاد الشام



أمطار وسيول ورياح متربة على 4 مناطق



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن مناطق المملكة تتعرض لأجواء حارة على معظم المناطق خلال النهار.وأضاف أن الأجواء متوقع أن تميل للحرارة نهارًا وأول الليل، وتعتدل فجرًا مع تسرب هواء لطيف على الأطراف الشمالية من المملكة يؤدي الى تحسن الأجواء.- وبين أن بعض المناطق عرضة لرياح من متوسطة إلى شبه قوية، خاصة وسط الساحل الغربي ومعظم الساحل الشرقي من المملكة.فيما تهب يوم غد الجمعة رياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من الساحل الشرقي والغربي، وأجزاء من الوسطى، ودول الخليج العربي.وكذلك هو الحال يوم السبت "شبيه بالجمعة"، يضاف إلى ذلك أجزاء من القطاع الغربي وجنوب الجزيرة العربية.كما حذر الحصيني، من تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة، وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة تمتد إلى تهامة.ونوّه إلى بقايا العاصفة دانيال التي تؤثر على أجزاء من فلسطين ولبنان والأردن وسوريا وشمال سوريا بأمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.