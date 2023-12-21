الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من موجة باردة وحالة مطرية على هذه المناطق

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حالة الطقس
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أعلن خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن اليوم الخميس يوافق دخول النجم الثاني من المربعانية، وهو نجم القلب و مدته 13 يومًا.اضافة اعلان


النجم الثاني من المربعانية وأهم ظواهره المناخية

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن النجم الثاني من المربعانية هو مظنة البرد متى ما تسرّب هواء أصله قطبي أو سيبيري، وأهم ظواهره المناخية هي:
1 - تُقلم فيها الأشجار.
2 - فيه هجرة الأوز الشتوي.
3 - يتخلل هذا النجم بداية غرس العنب.
4 - فيه أطول ليلة وأقصر نهار في السنة،
5 - فيه دخول الشتاء فلكيًا في شمال الكرة الأرضية.
6 - تعامد الشمس على مدار الجدي جنوب خط الاستواء.
7 - يمكن زراعة بعض الحبوب، وزراعة بعض الخضراوات كالبطاطس، والعدس، والفول، والحلبة.
8 - فيه برد الانصراف تقول العرب وهو انصراف الشمس عن مدار الجدي وعودتها إلى الشمال بعد وصولها إلى أقصى نقطة جنوبًا.


حالة جوية ممطرة متوقعة بدايتها نهاية هذا الأسبوع

وأضاف أنه يوافق دخول النجم الثاني من المربعانية "القلب" وفقًا للنماذج العددية للطقس، حالة جوية ممطرة متوقعة، بدايتها من نهاية هذا الأسبوع على أجزاء من المناطق الغربية والشمالية ثم الوسطى فالشرقية والجنوبية والخليج، يمكن توصيفها من متوسطة لشبه قوية، ويتوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وأحيانًا غزيرة وحبات برد وسيول مع رياح.


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.

ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

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