طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُبشر سكان هذه المناطق بأجواء مناسبة للتنزه

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بشر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، بأجواء معتدلة نهارًا ومناسبة للتنزه مع رياح خفيفة على مناطق مختلفة من المملكة.





أجواء نهاية هذا الأسبوع معتدلة نهارًا ومناسبة للتنزه



الأجواء عمومًا معتدلة نهارًا وباردة ليلًا



استمرار الحالة الجوية الممطرة الثامنة



هبوب رياح من خفيفة لمتوسطة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه حسب النماذج العددية للطقس بعد مشيئة الله، فإنه يتوقع أن تكون أجواء نهاية هذا الأسبوع معتدلة نهارًا ومناسبة للتنزه اليوم على المناطق الوسطى والشرقية وشرق الشمالية.كما توقع أن تكون أجواء المملكة يوم غد الجمعة مناسبة للتنزه في شرق المناطق الوسطى والشرقية، وأن يوم السبت يكون التنزه متاحًا ومناسبًا في المناطق الشمالية الغربية والشرقية وشمال الغربية.وأضاف أن الأجواء عمومًا معتدلة نهارًا وباردة ليلًا على معظم المناطق، وتزداد البرودة شمالًا، وتميل للبرودة فجرًا على الساحل الأوسط من البحر الأحمر.وأشار إلى استمرار الحالة الجوية الممطرة الثامنة لموسم ١٤٤٥هـ على أجزاء من المناطق الغربية والجنوبية الغربية، تمتد إلى أجزاء من المناطق الوسطى والشمالية ثم الشرقية. والأمطار في معظمها متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، وحبات برد تغزر في أماكن متفرقة من تلك المناطق مع فرصة سيول متفرقة.وبين أنه من المتوقع هبوب رياح من خفيفة لمتوسطة مع هبات شبه قوية على القطاع الغربي وغرب الوسطى من المملكة، وباقي المناطق رياح من خفيفة إلى متوسطة، مع هبات شبه قوية الجمعة على القطاع الغربي والشمالي وغرب الوسطى، وباقي المناطق رياح من خفيفة إلى متوسطة.