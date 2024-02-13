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طعم ولون مميز.. عجوة المدينة تجذب زوار معرض الغذاء في برلين

عجوة المدينة
عجوة المدينة في برلين
أ أ
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 استعرضت "تراث المدينة" - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - , منتجاتها في معرض الغذاء في العاصمة الألمانية برلين، حيث جذبت عجوة المدينة المنورة على نحو خاص ومختلف منتجات التمور السعودية بشكل عام , أنظار زوار المعرض.اضافة اعلان

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تراث المدينة المهندس بندر القحطاني أن مشاركة الشركة , جاءت عبر معرض موحد أقامه المركز الوطني للتمور لعدد من منتجي التمور في المملكة في هذا المعرض العالمي.

تمور المدينة في برلين


وأشار إلى أن الشركة عرضت منتجات التمور المصنعة وغير المصنعة الشهيرة في المملكة من العجوة والسكري والخلاص والمبروم والمجدول، لافتاً النظر إلى أن عجوة المدينة المشهورة في الغذاء العالمي بلونها الأسود الداكن والطعم المميز , لفتت أنظار العالم نحو هذا النوع من التمور الذي يعد من أهم المنتجات الغذائية .

وأضاف أن شركة تراث المدينة تهدف إلى استعراض التمور ذات الجودة العالية في المعارض العالمية , وفتح مزيد من منافذ التسويق لتمور المملكة بمختلف أنواعها في أنحاء متفرقة من العالم، مشيرًا إلى أن تمور المملكة تعد الأعلى جودة من بين التمور المنتجة في العالم.

 ويعد معرض "لوجستك الفاكهة" أحد أشهر معارض الغذاء على الصعيد العالمي والمعني بتصنيع المنتجات الغذائية الطازجة ووصولها للأسواق العالمية، ويشارك في المعرض أكثر من 90 دولة تستعرض منتجاتها الغذائية الوطنية.



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