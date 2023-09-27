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صحيفة تواصل الالكترونية

طريق بثلاث حارات.. "هيئة النقل" تزف بشرى سارة لضيوف الرحمن

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طريق السيل الكبير وطريق "الرياض - الطائف"
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تواصل الهيئة العامة للطرق تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين السيل الكبير وطريق "الرياض - الطائف" السريع، الذي يبلغ طوله 28 كم، ويتضمن 3 حارات في كل اتجاه.اضافة اعلان

تسهيل وصول وتنقّل قاصدي الحرمين الشريفين

وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن جهودها الهادفة إلى تحسين جودة طرق المملكة، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة، وتقريب المسافات الشاسعة بين مختلف مدن ومحافظات المملكة المترامية الأطراف، وتسهيل وصول وتنقّل قاصدي الحرمين الشريفين.
 وتقوم الهيئة بجهود متواصلة لتحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة والذي يستهدف الوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030؛ حيث يلعب قطاع الطرق دوراً مهماً ومحورياً في تحقيق مستهدفات هذا القطاع، من خلال رفع مستوى جودة الطرق.

رفع مستوى السلامة المرورية

 ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في استقبال ضيوف الرحمن، واختصار معدل زمن الرحلة ما بين (جدة ومكة المكرمة) إلى منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، وتحسين البنية التحتية للطريق، والإسهام في رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية.
 كما يهدف لتسهيل انتقال المعتمرين والحجاج من مطار الطائف الدولي الجديد، وتقليل الازدحام المروري على الطريق الحالي، واختصار الطريق على قاصدي مكة المكرمة القادمين من الرياض والمنطقة الشرقية، وتحويل الشاحنات القادمة من الوسطى والشرقية وإبعادها عن دخول الطائف، إضافةً للاستفادة من الأجزاء المنفذة بشكل كامل.

ثلاث مراحل جاري العمل على تنفيذها

 وينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل جاري العمل على تنفيذها، حيث وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى 70% بطول 8 كم، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية 40% بطول 15 كم، كما تم البدء مؤخراً في المرحلة الثالثة من المشروع والتي يبلغ طولها 5كم وبلغت نسبة الإنجاز فيها 6%.

شبكة طرق مميزة تخدم قاصدي الحرمين

 وقد قام قطاع الطرق ببناء شبكة طرق مميزة تخدم قاصدي الحرمين، فيما تعمل الهيئة العامة للطرق على تحقيق مستهدفات إستراتيجيتها والتي أطلقت في هذا العام 2023م، والتي تهدف لتعزيز واستدامة قطاع الطرق والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها.

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