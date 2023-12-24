طريقة ورابط تسجيل منسوبي الوظائف الإدارية في برامج معهد الإدارة العامة

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طالبت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية، منسوبي الوظائف الإدارية بالتسجيل في برامج التدريب التي ينفذها معهد الإدارة العامة خلال الفصل الدراسي الثالث للعام التدريبي 1445 هـ. اضافة اعلان



وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص، إن خطط التدريب النوعي تأتي في إطار التعاون الوثيق بين إدارة التعليم ومعهد الإدارة للوصول إلى مستهدف تطوير رأس المال البشري ضمن برامج رؤية المملكة 2030 بالتزامن مع مشروع تطوير الكفاءات من شاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية.



وأشار إلى حرص إدارة التعليم لتحقيق التدريب الذي يتعكس ايجابياً على أداء الموظف وبما يعزز خبراته، مشيراً إلى ضرورة أن يكون التسجيل في البرامج ذات الارتباط بمهام الموظف وطبيعة عمله.





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