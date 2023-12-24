الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

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طريقة ورابط تسجيل منسوبي الوظائف الإدارية في برامج معهد الإدارة العامة

التعليم
وزارة التعليم
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طالبت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية، منسوبي الوظائف الإدارية بالتسجيل في برامج التدريب التي ينفذها معهد الإدارة العامة خلال الفصل الدراسي الثالث للعام التدريبي 1445 هـ.اضافة اعلان

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص، إن خطط التدريب النوعي تأتي في إطار التعاون الوثيق بين إدارة التعليم ومعهد الإدارة للوصول إلى مستهدف تطوير رأس المال البشري ضمن برامج رؤية المملكة 2030 بالتزامن مع مشروع تطوير الكفاءات من شاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية.

وأشار إلى حرص إدارة التعليم لتحقيق التدريب الذي يتعكس ايجابياً على أداء الموظف وبما يعزز خبراته، مشيراً إلى ضرورة أن يكون التسجيل في البرامج ذات الارتباط بمهام الموظف وطبيعة عمله.

التقديم على الوظائف الإدارية


وقال الباحص، إن الخطة الزمنية للتدريب تتطلب التأكيد على إرفاق استمارة الترشيح بما يتوافق مع التخصصات الوظيفية لشاغلي الوظائف الإدارية في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل.

ويتم التسجيل عبر هذا الرابط  اضغط هنا

وأوضح، أن إدارة التعليم قد أبلغت كافة الإدارات ومكاتب التعليم في المنطقة الشرقية وجميع المدارس لتمكين الموظفين من الحصول على فرص التدريب المناسبة.

في وقت سابق، أصدرت وزارة التعليم تعميم على مديري الإدارات والمدارس ومكاتب التعليم ضرورة إبلاغ منسوبيها الراغبين في الترشيح على البرامج التدريبية لمعهد الإدارة العامة لمن يعمل في الوظائف الإدارية، والقيام بتعبئة استمارة الترشيح وبدأ الاستقبال في الطلبات بداية من تاريخ الرابع من جمادى الآخر 1445؟

وشددت الوزارة على ضرورة استكمال بيانات الاستمارة و تسجيل البرامج التدريبية بما يتناسب مع المهام الوظيفية وطبيعة العمل لدى الموظف ويتم اعتمادها من قبل الرئيس المباشر.

إيفاد المعلمين للعمل في الخارج

أعلنت وزارة التعليم بناءً على المادة الثامنة من تنظيم المدارس السعودية بالخارج الصادر وبقرار من مجلس الوزراء إمكانية إيفاد معلمين سعوديين للعمل في مدارس السعودية بالخارج، وذلك نظرًا لحاجة تلك المدارس والأكاديميات إلى معلمين ومشرفين تربويين سعوديين.

موعد رفع ترشيحات الإيفاد


بناءً على ما ورد في ضوابط التعميم وإجراءات الترشيح فيتم رفع ترشيحات المنسوبين إلى الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج في موعد أقصاه السادس والعشرين من شعبان 1445، ولن يتم النظر في الترشيحات التي تصل بعد ذلك التاريخ، مع ضرورة التقيد بإرسال وإرفاق النماذج والمستندات اللازمة.

كما يجب الالتزام بكافة الضوابط العامة للترشيح سواء كان المترشح معلم أو يتبع للإدارة المدرسية.

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