الجمعة، 10 جمادى الأولى 1445 ، 24 نوفمبر 2023

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طريقة حجز قطار الحرمين من مكة إلى جدة.. خطوة بخطوة

قطار خادم الحرمين
قطار خادم الحرمين الشريفين
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يعد قطار الحرمين السريع من أهم الإنشاءات التي قامت بها المملكة في الفترة الأخيرة، حيث إنه يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ليكون جزءًا كبيرًا من التحول الشامل خاصة في مجال النقل العام.اضافة اعلان

وسيلة فعالة وسريعة للنقل بين المدينتين

إضافة إلى أن هذا المشروع العملاق انطلق في عام 2018، ليكون وسيلة فعالة وسريعة لجميع المنتقلين بين المدينتين، إضافة إلى تميزه بالعديد من الخدمات والتقنيات المتطورة، التي يتم إتاحتها للمسافرين.
يمكن حجز تذاكر قطار الحرمين السريع من خلال الموقع الخاص لقطار الحرمين او التطبيق ودخول الموقع الرسمي لقطار الحرمين، ومن خلال الخطوات التالية يمكنكم الحجز:

خطوات الحجز

1ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لقطار الحرمين السريع (من هنا).
2ـ ومن ثم الدخول إلى قسم “حجز جديد” من الصفحة الرئيسية.
3ـ يجب تحديد نوع الرحلة سواء كانت ذهاب فقط او ذهاب وعودة.
4-تحديد مكان المغادرة.
5-تحديد مكان الوصول.

تحديد تاريخ السفر وعدد المسافرين

6-تحديد تاريخ السفر.
7-تحديد عدد المسافرين.
8-تحديد الفئات العمرية.
9-الضغط على كلمة بحث.
10-كتابة رمز التحقق.

استعراض الرحلات واختيار المكان

11-استعراض الرحلات المتاحة .
12 -اختيار المكان المراد حجزه وتسجيل كافة التفاصيل.
13-اختيار الدرجة سواء كانت الاعمال او الاقتصادية.
14-اضغط على استمرار.
15-الإقرار بصحة المعلومات.
16-النقر على إرسال.

اختيار المقاعد غير المحجوزة

17-استعراض العربات والمقاعد المتاحة للحجز.
18-اختيار المقعد من بين المقاعد غير المحجوزة.
19-إدخال بيانات المسافر.
20-الموافقة على الشروط والأحكام.
21-تحديد التفضيلات المخصصة للمسافرين.
22-الدفع عبر أحد الوسائل المتاحة للدفع الإلكتروني.
23-تأكيد الحجز.

كيفية تعديل الرحلات المحجوزة

أتاح قطار الحرمين السريع، تعديل الرحلات المحجوزة عبر تطبيق قطار الحرمين السريع.
وفيما يلي خطوات عديل الرحلات المحجوزة باستخدام قطار الحرمين السريع:
-ادخل إلى تطبيق قطار الحرمين السريع من هنا:
-ابحث برقم الحجز.
-أدخل رقم الحجز.
-اضغط على رقم الهاتف بدون الرمز الدولي.
-اضغط على إعدادات الرحلة.
-اضغط تغيير.

تغيير محطة الوصول والمغادرة

-يمكنك تغيير محطة الوصول.
-يمكنك تغيير محطة المغادرة.
-وإضافة وإلغاء المسافرين
-ثم اضغط بحث – اختر رحلتك المناسبة.

5  محطات لقطار الحرمين

ويمر قطار الحرمين عبر خمس محطات وهي:
1-مكة المكرمة حيث نقطة البداية والنهاية.
2-مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
3-وسط جدة.
4-المدينة المنورة حيث نقطة الوصول والمغادرة.
5-مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

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