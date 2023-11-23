طريقة حجز قطار الحرمين من مكة إلى جدة.. خطوة بخطوة

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يعد قطار الحرمين السريع من أهم الإنشاءات التي قامت بها المملكة في الفترة الأخيرة، حيث إنه يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ليكون جزءًا كبيرًا من التحول الشامل خاصة في مجال النقل العام. اضافة اعلان





وسيلة فعالة وسريعة للنقل بين المدينتين



خطوات الحجز



تحديد تاريخ السفر وعدد المسافرين



استعراض الرحلات واختيار المكان



اختيار المقاعد غير المحجوزة



كيفية تعديل الرحلات المحجوزة



تغيير محطة الوصول والمغادرة



5 محطات لقطار الحرمين



إضافة إلى أن هذا المشروع العملاق انطلق في عام 2018، ليكون وسيلة فعالة وسريعة لجميع المنتقلين بين المدينتين، إضافة إلى تميزه بالعديد من الخدمات والتقنيات المتطورة، التي يتم إتاحتها للمسافرين.يمكن حجز تذاكر قطار الحرمين السريع من خلال الموقع الخاص لقطار الحرمين او التطبيق ودخول الموقع الرسمي لقطار الحرمين، ومن خلال الخطوات التالية يمكنكم الحجز:1ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لقطار الحرمين السريع (من هنا).2ـ ومن ثم الدخول إلى قسم “حجز جديد” من الصفحة الرئيسية.3ـ يجب تحديد نوع الرحلة سواء كانت ذهاب فقط او ذهاب وعودة.4-تحديد مكان المغادرة.5-تحديد مكان الوصول.6-تحديد تاريخ السفر.7-تحديد عدد المسافرين.8-تحديد الفئات العمرية.9-الضغط على كلمة بحث.10-كتابة رمز التحقق.11-استعراض الرحلات المتاحة .12 -اختيار المكان المراد حجزه وتسجيل كافة التفاصيل.13-اختيار الدرجة سواء كانت الاعمال او الاقتصادية.14-اضغط على استمرار.15-الإقرار بصحة المعلومات.16-النقر على إرسال.17-استعراض العربات والمقاعد المتاحة للحجز.18-اختيار المقعد من بين المقاعد غير المحجوزة.19-إدخال بيانات المسافر.20-الموافقة على الشروط والأحكام.21-تحديد التفضيلات المخصصة للمسافرين.22-الدفع عبر أحد الوسائل المتاحة للدفع الإلكتروني.23-تأكيد الحجز.أتاح قطار الحرمين السريع، تعديل الرحلات المحجوزة عبر تطبيق قطار الحرمين السريع.وفيما يلي خطوات عديل الرحلات المحجوزة باستخدام قطار الحرمين السريع:-ادخل إلى تطبيق قطار الحرمين السريع من هنا:-ابحث برقم الحجز.-أدخل رقم الحجز.-اضغط على رقم الهاتف بدون الرمز الدولي.-اضغط على إعدادات الرحلة.-اضغط تغيير.-يمكنك تغيير محطة الوصول.-يمكنك تغيير محطة المغادرة.-وإضافة وإلغاء المسافرين-ثم اضغط بحث – اختر رحلتك المناسبة.ويمر قطار الحرمين عبر خمس محطات وهي:1-مكة المكرمة حيث نقطة البداية والنهاية.2-مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.3-وسط جدة.4-المدينة المنورة حيث نقطة الوصول والمغادرة.5-مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.