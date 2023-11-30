طريقة الحفاظ على حسابك في جوجل من الحذف

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تخطط شركة جوجل لحذف وإلغاء حسابات جيميل وجوجل الغير مستخدمة، لذا إذا كان لديك حساب قديم على جوجل لم تستخدمه منذ فترة، فستحتاج إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتجنب حذفه. اضافة اعلان

وتؤكد شركة جوجل، أنها سترسل تحذيرات متعددة تسبق تاريخ الحذف، من خلال عنوان البريد الإلكتروني المسجل نفسه وأي بريد إلكتروني مخصص للاسترداد، قبل إزالة الحساب.





كيف تمنع حذف حسابك؟



مدير حساب جوجل



بشكل أساسي، قم بتسجيل الدخول مرة واحدة على الأقل كل عامين، لأن أي حساب أو خدمة متصلة به شهد نشاطاً حديثاً يعتبر نشطاً ولن يتم حذفه.يمكنك أيضا قراءة أو إرسال البريد الإلكتروني، واستخدام “درايف” أو “يوتيوب”، أو تنزيل تطبيق على أندرويد، أو عمليات البحث على الويب، أو تسجيل الدخول إلى تطبيق مرتبط تابع لجهة خارجية، أو حتى الحصول على اشتراك مدفوع مثل “غوغل وان” أو موقع إخباري من خلال حسابك.تقدم شركة جوجل أيضاً مدير حساب يتيح لك تحديد ما يحدث لحسابك وملفاتك إذا لم يكن هناك أي نشاط لمدة 18 شهراً، مثل إعادة التوجيه التلقائي للأشياء إلى حساب موثوق به، أو تعيين رد تلقائي، أو حذف كل شيء على الفور.ولكن ربما تكون أفضل طريقة هي تحميل مقطع فيديو على يوتيوب لمنع حذف حسابك حتى لو لم يتم استخدامه. ويبدو أن مثل هذه الحسابات آمنة في الوقت الحالي.