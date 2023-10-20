الجمعة، 05 ربيع الثاني 1445 ، 20 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

طريقة الاعتراض على مخالفات العبث في عداد الكهرباء

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
هيئة تنظيم المياه والكهرباء
أ أ
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حددت لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، التي أصدرتها هيئة تنظيم المياه والكهرباء، آلية الاعتراض على المخالفات.اضافة اعلان
وتنص اللائحة على أن يرسل المفتش محضر الضبط المبيَّن إلى المنسوب له المخالفة بأي من الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل -ويسلم الإشعار بمحضر الضبط لأقرب مركز شرطة في حالة عدم معرفة مقر المنسوب له المخالفة ليتولى تسليمه للمرسل إليه.

مهلة للاعتراض

ومنحت اللائحة، مهلة لا تقل عن خمسة (5) أيام عمل لتقديم المنسوب إليه المخالفة أقواله أو اعتراضه والرد على ما ورد في المحضر، والإجراءات المتخذة من قبله لمعالجة الواقعة -إن وجدت-، ويتم إحالة جميع مستندات المخالفة إلى الإدارة التي وقعت المخالفة ضمن اختصاصاتها، بعد انتهاء المهلة المحددة بإشعار محضر الضبط.

رد الإدارة المختصة

في المقابل، تعلق الإدارة المختصة على الواقعة أو ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك.
وبعد تلقي المفتش تعليق الإدارة المختصة يتولى إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان، ولو تبيَّن للإدارة المختصة من الوقائع المضبوطة عدم حدوث مخالفة، فيجوز لها حفظ أوراق الواقعة مع إبلاغ المفتش بالأسباب المبررة للحفظ، بحسب نص اللائحة.
وبينت بأنه "في حال كان المنسوب له المخالفة مالكًا أو مستأجرًا، فيجب إرفاق صورة من صك الملكية أو عقد إيجار موثق حسب الحالة، يبيّن تاريخ بداية تملكه أو استئجاره، وفي حال لم ينفِ ملكيته عُدّ هو المالك أو المستفيد من العداد".

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