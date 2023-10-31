الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

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طريقة الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيا عبر "أبشر"

ابشر
منصة أبشر
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أعلنت منصة "أبشر" عن خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيا عبر المنصة من خلال اتباع هذه الخطوات.

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خطوات الاستعلام عن مركبة محجوزة

1ـ الدخول على حساب أبشر
2ـ الذهاب إلى: خدمات المركبات، استعلامات
3ـ اختر استعلام المركبات المحجوزة.
4ـ عند حجز المركبة سيتم عرض المعلومات التالية:
ـ اسم وموقع الحجز
ـ تاريخ حجز المركبة


استبدال لوحات مركبات المنشأة

وأعلنت منصة "أبشر أعمال" عن إمكانية استبدل لوحات مركبات منشأتك عبر بوابة "تم" في أبشر أعمال إلكترونيا بكل سهولة دون الحاجة لزيارة مقار المرور.
وأكدت على تمكن المنشآت من طلب استبدال لوحات مركباتها لوحة بشعار "بدل فاقد، بدل تالف، تغيير مقاس اللوحة" لجميع أنواع المركبات دون الحاجة لمراجعة مقار المرور.

أعمال أبشر في شهر سبتمبر

نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" خلال شهر سبتمبر الماضي أكثر من (3,550,000) عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.

عمليات منصة أبشر

وعبر منصة أبشر أفراد تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 1,950,000 عملية، حيث نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 95,873 عملية تحقق من صلاحية الهوية.
وتنفيذ 28,242 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و26,844 عملية في خدمة بياناتي، و21,953 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و14,147 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و8,425 تعريفًا بفرد الأسرة، و9,457 إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار 6,855 بطاقة هوية بدل تالف.

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