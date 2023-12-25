الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة.. كم وصلت فيها؟

السعودية - درجة الحرارة - الشتاء - الثلوج -- محافظة طريف
أرشيفية - الشتاء - المملكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، 4 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة, وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.اضافة اعلان

توقعات الأرصاد


توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من يوم غد الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت القادم.

حالة الطقس الأسبوع المقبل


 ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم / ساعة, مثيرة للأتربة والغبار.

حالة مطرية وتقلبات جوية على مكة والمدينة وهذه المناطق
وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، وذلك على منطقة مكة المكرمة "العاصمة المقدسة، الطائف، جدة، الليث، بحره، الجموم, الكامل، أضم، العرضيات، ميسان، خليص" اعتباراً من مساء غد وحتى يوم الخميس, وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، في حين تتأثر محافظات المنطقة "تربة، المويه، الخرمة، رنية، القنفذة" من يوم الأربعاء حتى الجمعة بهطول أمطار متوسطة.

 كما تتأثر منطقة المدينة المنورة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اعتباراً من مساء غد وحتى يوم الخميس وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، وذلك على (المدينة المنورة، المهد، الحناكية، خيبر، العلا، وادي الفرع) بينما تتأثر محافظات المنطقة (ينبع، العيص، بدر) اعتباراً من غداً وحتى الخميس.

رياح وأمطار رعدية على حائل والقصيم


 بينما تتأثر منطقة حائل بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اعتباراً من مساء غد وحتى يوم الجمعة, وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس على محافظات "حائل، الغزالة, الشملي، الحائط، الشنان، بقعا، سميراء، السليمي، موقق)"ومنطقة القصيم "بريدة ،عنيزة ، البكيرية، الاسياح، رياض الخبراء، عقلة الصقور، البدائع، الرس، النبهانية، ضرية المذنب، عيون الجواء، الشماسية" اعتباراً من مساء غد وحتى يوم السبت ، ومنطقة تبوك "املج ، تيماء" يومي الأربعاء والخميس ، في حين تشهد محافظات المنطقة ذاتها "تبوك، حقل، البدع، ضباء، الوجه" بهطول أمطار متوسطة يومي الأربعاء والخميس.


أمطار متوسطة إلى غزيرة على حائل والشرقية


 وتشمل الحالة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة منطقة الجوف "سكاكا، دومة الجندل، القريات، طبرجل"، ومنطقة الحدود الشمالية "طريف، عرعر، العويقلية، رفحاء" اعتباراً من يوم الأربعاء وحتى الجمعة.
 كما تشمل الحالة المنطقة الشرقية "حفر الباطن، قرية العلا, الخفجي، النعيرية" من يوم الخميس وتستمر حتى السبت ،في حين تتأثر محافظات المنطقة الشرقية "الجبيل، الدمام، بقيق، الأحساء" بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة وذلك يومي الجمعة والسبت.

خريطة الأمطار المتوقعة على لارياض حتى السبت


فيما تشمل الحالة العاصمة الرياض "عفيف، الدوادمي، القويعية، الزلفي، الغاط، شقراء، المجمعة" بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اعتباراً من يوم غد وحتى السبت، بينما تتأثر باقي المنطقة "الرياض، رماح، ثادق، مرات، المزاحمية، الحريق، الخرج، حوطة بني تميم" بأمطار خفيفة إلى متوسطة, وذلك يومي الجمعة والسبت.

عواصف وأمطار على مناطق جنوب المملكة


 كما تتأثر منطقة الباحة "الباحة، بلجرشي، المندق، قلوة، المخواة، بني حسن ، الحجرة، غامد الزناد، القرى" بأمطار متوسطة اعتباراً من يوم غد وحتى الخميس، في حين تتأثر منطقة عسير "أبها، خميس مشيط، النماص، تنومة، بلقرن، رجال المع، بارق، محايل، المجاردة" بأمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الثلاثاء والأربعاء.

اقرأ أيضا

أخبار السعودية.. رواتب ديسمبر والتأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة

"الجوازات" تدعو المواطنين والمقيمين لهذا الأـمر المهم

3 أهداف من إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة

مياه أمطار شعيب الشوكي تشكل خريطة طبيعية شرق تمير باالرياض

الذكاء الاصطناعي ينير شوارع المدينة المنورة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 2:11 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد صرف معاشات التأمينات وبشرى يخصوص رحلات الطيران الداخلية

أخبار السعودية 5:00 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. توضيح عاجل بشأن تقديم موعد صرف معاش الضمان وعشرات الوظائف بعدة مدن

أخبار السعودية 5:02 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. طريقة التقديم على منحة دراسية وتنبيه بخصوص تأخر الدعم السكني لهؤلاء

أخبار السعودية 3:01 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. 970 مليون ريال لمستفيدي سكني وتنبيه عاجل حول معاش التقاعد والتأمينات

اقرأ أيضا

مساند
3:43 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

شروط وطريقة التقديم على تأشيرة عمالة منزلية عبر "مساند"

شرطة الرياض
3:26 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال.. عقوبة التعدي على المرافق العامة

أمطار غزيرة
3:16 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. تحذير من تقلبات جوية وأمطار على الرياض و9 مناطق حتى السبت القادم

أمطار غزيرة
3:06 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

تحذير من أمطار وأتربة على هذه المناطق لـ8 مساءً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
7:02 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن إصدار خطابات رسمية للمواطنين

موظف العناية بالعملاء - التامينات -
6:29 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

هل يلزم تحديث بيانات المشتركين في خدمات التأمينات؟

السعودية - درجة الحرارة - الشتاء - الثلوج -- محافظة طريف
6:05 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة.. كم وصلت فيها؟

الجوازات -ابشر - جواز سفر
6:02 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

هل يشترط تعديل لقب العائلة في جواز السفر بعد تغييره في أبشر ؟.. توضيح مهم

الكويت
6:01 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. تحركات أمنية واسعة بشأن خطف كويتيين بدولة عربية

متحدث العاصمة المقدسة - أسامة زيتوني
5:35 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

تنبيه مهم من متحدث العاصمة المقدسة حول غرامة إطعام الحمام أو الطيور