طرح 34 مشروعًا عبر منصة "استطلاع" قبل إقرارها

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طرحت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 34 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 12 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها. اضافة اعلان





أبرز المشروعات المطروحة



تعديل لائحة خدمات السفر والسياحة



مشروع نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية



تعديل مخالفات وعقوبات الائحة التنفيذية للاحتطاب



مشروع نظام الملاذ الآمن للمحتوى الرقمي العالمي



وأبرز المشروعات المطروحة في المنصة: مشروع "تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، ويهدف منه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تعديل (13) مادة بهدف تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيسها، ومراعاة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصغيرة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 سبتمبر 2023م.وانطلاقاً من مواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع السياحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وفقاً للائحة خدمات السفر والسياحة، طرحت وزارة السياحة مشروع "تعديل لائحة خدمات السفر والسياحة"؛ وذلك بهدف تطوير عددٍ من مواد اللائحة لتوسيع نطاق الخدمات السياحية المقدمة وبما يسهم في المزيد من تنظيم العلاقة بين السائح ومقدم خدمات السفر والسياحة حفظاً لحقوقهم، وتقديم تجربة سياحية نوعية ومميزة للسياح في المملكة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 29 سبتمبر 2023م.وفي إطار سعيها للارتقاء بالقطاع اللوجستي في المملكة وذلك من خلال تعزيز الخدمات التي تتسم بالسرعة والكفاءة والفعالية، طرحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مشروع "نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية"؛ الذي تهدف منه إلى ضمان انسجام كافة السياسات المتعلقة بالقطاع، وتعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية للخدمات اللوجستية وخدمات وساطة الشحن والمراكز اللوجستية والمرافق اللوجستية، وتعزيز حماية حقوق المستهلك في القطاع اللوجستي، وتحفيز الابتكار والمنافسة، وينتهي الاستطلاع على المشروع في 30 سبتمبر 2023م.بدورها طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع "التعديل على جدول (1) - (2) المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للاحتطاب"، ويهدف المشروع إلى الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 03 أكتوبر 2023م.فيما طرحت وزارة التجارة مشروع "اللائحة المنظمة لعمل اللجان الوطنية في اتحاد الغرف واللجان القطاعية في الغرف التجارية"، بهدف تحقيق عدد من المصالح والأهداف المشتركة للقطاعات التجارية في الغرف مثل رعاية ومتابعة المصالح المشتركة لقطاع الأعمال، وتعزيز استدامة المنشآت التجارية على المستويين الوطني والقطاعي، والعمل على حصر تحديات القطاع الخاص وتصميم نماذج حلول مناسبه لمعالجتها، وتشجيع أصحاب الأعمال على تأسيس الشركات والكيانات الجديدة للاستفادة من الفرص والميز النسبية للمناطق والمحافظات، بالإضافة إلى دعم التحالفات التجارية وتشجيع الإستحواذات والإندماجات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 03 أكتوبر 2023م.من جانبها طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مشروع "نظام الملاذ الآمن للمحتوى الرقمي العالمي"؛ وذلك بهدف تعزيز الاستفادة من شركات المحتوى الرقمي باستضافة وعبور المحتوى الرقمي العالمي بما يضمن عدم ممانعة أو حذف أو تعديل المحتوى الرقمي العالمي المستضاف في المملكة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبالشكل الذي لا يعرض الشركات العالمية للمسؤولية القانونية في المملكة بسبب نوع المحتوى، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 13 أكتوبر 2023م.ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة "استطلاع"؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، أن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.