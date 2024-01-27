السبت، 15 رجب 1445 ، 27 يناير 2024

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طرح 27 فرصة استثمارية في محايل عسير

أمانة منطقة عسير
أمانة منطقة عسير
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طرحت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية محافظة محايل عسير , 27 فرصة استثمارية في مواقع متعددة من المحافظة, وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

أنشطة تجارية متعددة الاستخداماتاضافة اعلان

وتتضمن الفرص المطروحة أنشطة تجارية متعددة الاستخدامات، وأنشطة سياحية ورياضية وترفيهية.
ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وفي وقت سابق، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن رئيس الشركة الوطنية للاسكان محمد البطي، أعلن أن لديهم خطة، حيث يتم التجهيز لـ 600 ألف وحدة سكنية على مستوى المملكة.

بناء مجتمعات سكنية في عسير قريبًا

وقال: سيكون لمنطقة عسير نصيب منها، وأمير المنطقة تركي بن طلال كان حريصا خلال لقائنا في رمضان الماضي، على أنه يريد الخروج من نطاق الوحدات السكنية إلى مجتمعات سكنية، وفقًا لـ "الوطن".
وأضاف الحقيل، قريبًا تشاهدون مخرجاتها، وليس الاكتفاء بالبيت لأننا دائما نقول المسكن وأكثر، وكل ما حول المسكن سيوفر كافة الخدمات، الرياضية والترفيه وخدمات أولية في مسافة لا تزيد عن 15 دقيقة.

خطة الوزارة لمواجهة تكاثر القرود والكلاب

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، على وجود تنسيق بين وزارته ووزارة البيئة لمواجهة تحديات تكاثر القرود والكلاب.
وأضاف، هناك تنسيق بيننا، وهذا نشاط مشترك، منوها إلى أن أبرز أسباب انتشار القرود هو سلوكنا في إطعامها، وهي مرحلة وستنتهي إذا توقفنا عن ذلك.

تكامل الجهود والسلوك يأتي بالنتائج

وتابع الحقيل، نحن سنقوم بدورنا وبإذن الله نوفي بالوعد، لكن نحتاج إلى تكامل السلوك مع العمل لتكون نتائجه مختلفة تماما.
جاء ذلك أثناء تدشّين أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس هيئة التطوير بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، عددا من المشاريع التنموية في عسير.

مشاريع طرق وحدائق وتصريف السيول بعسير

وشملت المشاريع الطرق والحدائق وتصريف السيول والدراسات والإشراف والنقل العام والمباني ومداخل المدن ومخططات المنح ومشاريع الصيانة، حيث تُعد هذه المشاريع من مستهدفات الأمانة حتى 2027 .

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