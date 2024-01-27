طرح 27 فرصة استثمارية في محايل عسير

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طرحت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية محافظة محايل عسير , 27 فرصة استثمارية في مواقع متعددة من المحافظة, وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".
أنشطة تجارية متعددة الاستخدامات وتتضمن الفرص المطروحة أنشطة تجارية متعددة الاستخدامات، وأنشطة سياحية ورياضية وترفيهية.
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ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكانوفي وقت سابق، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن رئيس الشركة الوطنية للاسكان محمد البطي، أعلن أن لديهم خطة، حيث يتم التجهيز لـ 600 ألف وحدة سكنية على مستوى المملكة.
بناء مجتمعات سكنية في عسير قريبًاوقال: سيكون لمنطقة عسير نصيب منها، وأمير المنطقة تركي بن طلال كان حريصا خلال لقائنا في رمضان الماضي، على أنه يريد الخروج من نطاق الوحدات السكنية إلى مجتمعات سكنية، وفقًا لـ "الوطن".
وأضاف الحقيل، قريبًا تشاهدون مخرجاتها، وليس الاكتفاء بالبيت لأننا دائما نقول المسكن وأكثر، وكل ما حول المسكن سيوفر كافة الخدمات، الرياضية والترفيه وخدمات أولية في مسافة لا تزيد عن 15 دقيقة.
خطة الوزارة لمواجهة تكاثر القرود والكلابوأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، على وجود تنسيق بين وزارته ووزارة البيئة لمواجهة تحديات تكاثر القرود والكلاب.
وأضاف، هناك تنسيق بيننا، وهذا نشاط مشترك، منوها إلى أن أبرز أسباب انتشار القرود هو سلوكنا في إطعامها، وهي مرحلة وستنتهي إذا توقفنا عن ذلك.
تكامل الجهود والسلوك يأتي بالنتائجوتابع الحقيل، نحن سنقوم بدورنا وبإذن الله نوفي بالوعد، لكن نحتاج إلى تكامل السلوك مع العمل لتكون نتائجه مختلفة تماما.
جاء ذلك أثناء تدشّين أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس هيئة التطوير بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، عددا من المشاريع التنموية في عسير.