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أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب "شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة" طرح وتسجيل وحدات "صندوق الاستثمار اريك ريت المتنوع" في السوق.





طرح وحدات صندوق الاستثمار اريك ريت المتنوع في السوق



الاستثمار دون معرفة الشروط مخاطر عالية



يفضل الرجوع لمستشار مالي في هذه الحالة



ويمكن الحصول على شروط وأحكام "صندوق الاستثمار اريك ريت المتنوع" من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية،وتحتوي شروط وأحكام الصندوق على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.يعد قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية؛ لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق.والحرص على الاطلاع على معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.وأعلنت الهيئة أنه في حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.ويجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح وتسجيل وحدات الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث أن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.