الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

طرح وتسجيل وحدات "صندوق الاستثمار اريك ريت المتنوع" في السوق

هيئة سوق المال
هيئة سوق المال
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب "شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة" طرح وتسجيل وحدات "صندوق الاستثمار اريك ريت المتنوع" في السوق.اضافة اعلان

طرح وحدات صندوق الاستثمار اريك ريت المتنوع في السوق

ويمكن الحصول على شروط وأحكام "صندوق الاستثمار اريك ريت المتنوع" من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية،
وتحتوي شروط وأحكام الصندوق على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

الاستثمار دون معرفة الشروط مخاطر عالية

يعد قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية؛ لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق.
والحرص على الاطلاع على معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.

يفضل الرجوع لمستشار مالي في هذه الحالة

وأعلنت الهيئة أنه في حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
ويجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح وتسجيل وحدات الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث أن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

اقرأ أيضا

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي بقاعدة عسكرية في الصومال

عاجل.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في عدد من الجناة بالرياض لارتكابهم هذه الجريمة البشعة

فيلا بنافذة واحدة في المملكة.. تعرف على الأسرار والتفاصيل

طلاب وطالبات تعليم الرياض يحتفون بذكرى يوم التأسيس

خطوات التسجيل للحج لموسم 1445هـ للحجاج من داخل المملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook