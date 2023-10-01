طرح مشروع تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات عبر منصة استطلاع

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أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الأحد، طرح مشروع "تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات" لطلب مرئيات وملاحظات الجهات والأفراد المعنيين بأحكام القواعد حيال مشروع التعديلات، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية. اضافة اعلان





أهداف المشروع



استقبال المرئيات والملاحظات

