ضيوف "خادم الحرمين للعمرة والزيارة": حلمنا تحقق ونستشعر قداسة المكان والزمان

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عبّر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن شكرهم وتقديرهم على ما وجوده من حفاوة وتقدير وحسن استقبال منذ وصولهم إلى المملكة.





نستشعر قداسة المكان والزمان



لمسنا أفضل استضافة منذ وصولنا



وقال الدكتور ناصر الكيلاني من الوفد الروماني: نشعر بالفرح والسرور ونحن نقضي أياماً عظيمة في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، مستشعرين قداسة المكان والزمان، خصوصاً أثناء تواجدنا بجوار الكعبة المشرفة، مشيداً بالتسهيلات التي وجدوها منذ مغادرتهم بلادهم وحتى وصولهم للمملكة.من جانبه عبر آيدن محمد بوسطانجي من شمال اليونان عن شكره للقيادة الرشيدة - أيدها الله -، وقال: شاهدنا ولمسنا أفضل استضافة منذ وصولنا وحتى الآن، ولا يمكن أن ننسى هذه الزيارة، وهو حلم قد تحقق لنا، حيث وجدنا حفاوة وتكريمًا واهتمامًا من القائمين على البرنامج، إضافة إلى تعامل رجال الأمن بكل محبة وتقدير سواءً في مكة المكرمة، أو المدينة المنورة.من جهته نوه الدكتور خالد لمطيري من وفد رومانيا بتطور الخدمات المقدمة للضيوف، سائلاً الله تعالى أن يجزي قيادة المملكة خير الجزاء على ما تقدمه لخدمة الإسلام والمسلمين.يذكر أن هذه هي الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 2024، وتضم 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهي (البوسنة والهرسك، وألبانيا، وكوسوفو، ومقدونيا، وكرواتيا، وسلوفينيا، والجبل الأسود، وصربيا، واليونان، وبلغاريا، ورومانيا، وبولندا، وبريطانيا، والبرازيل، والأرجنتين).