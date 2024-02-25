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ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يغادرون إلى بلدانهم

معتمرين
معتمرين
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غادر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، إلى بلدانهم، بعد أن أدوا مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.اضافة اعلان

ضيوف خادم الحرمين:


 وعبّر الضيوف لدى مغادرتهم عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة وتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، رافعين أكف الضراعة إلى المولى- عزوجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خير الجزاء على هذا البرنامج، مقدمين الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على متابعتها للضيوف لحظة بلحظة، وما وفرته من جهود كبيرة لخدمة ضيوف البرنامج .

الدفعة الثالثة من ضيوف خادم الحرمين:


 يشار إلى أن الدفعة الثالثة تضم 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة، من دول (الأردن ، العراق ، تونس ، مصر ، لبنان ، الجزائر ، المغرب ، تونس ، نيجيريا ، جنوب أفريقيا ، تشاد ، اثيوبيا ، الكاميرون ، كينيا ، السنغال ، أوغندا. موريتانيا ).

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