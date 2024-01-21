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شلمت منع زراعة الأعلاف المعمرة تدريجيًا

ضوابط جديدة.. منع حفر آبار للقمح في 9 مناطق

زراعة القمح
زراعة القمح في المملكة
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قررت ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية الجديدة، منع زراعة الأعلاف المعمرة تدريجيًا، والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية كحد أقصى 50 هكتارًا، لكل من لديه رخصة زراعية.اضافة اعلان

منع زراعة الأعلاف العمرة والتحول للأعلاف الموسمية

وتأتي هذه الضوابط الجديدة ضمن خطة يعتمدها وزير البيئة والمياه والزراعة في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وفقًا لـ"عكاظ".
وكشفت الضوابط الجديدة في مسودتها النهائية، أنه يسري نطاق الإيقاف على كافة المزارعين المرخص لهم بزراعة الأعلاف الخضراء في مناطق الرف الرسوبي وهي المياه الجوفية غير المتجددة.
وتقع هذه المناطق في (الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية) وأجزاء من مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، نجران)، بموجب ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66)، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

تطبيق الدورة الزراعية لأصحاب رخص زراعة القمح

وأكدت الضوابط أنه يمكن تطبيق الدورة الزراعية لمن صدرت له رخصة لزراعة القمح، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 192، الحصول على رخصة لزراعة الأعلاف الموسمية بنفس المساحة المرخصة لزراعة القمح.
وأقرت الضوابط الجديدة عدم السماح بحفر آبار جديدة لزراعة القمح والأعلاف الموسمية في مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية)، وأجزاء من مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، نجران).

منع حفر آبار جديدة للقمح والاكتفاء بالقديمة

وقررت الضوابط الاكتفاء بالآبار القائمة في المزرعة المرخصة، ويمكن منحهم رخصًا لأعمال الصيانة، أو التنظيف، أو التعميق، في حال حاجة هذه الآبار إلى ذلك؛ وفقًا للشروط المنظمة لهذه الرخص.
وجاء في الضوابط أنه لا يجوز البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين، إلا بعد الحصول على رخصة استخدام المصدر المائي (الآبار)؛ وفقًا للشروط المنظمة لذلك.
وألزمت الضوابط الجديد باستخدام الوسائل المرشدة لاستهلاك المياه بكفاءة ري لا تقل عن 75%.

كيفية تحديد أسعار شراء محصول القمح

وحددت الضوابط قيام الهيئة العامة للأمن الغذائي بشراء محصول القمح من المرخص لهم؛ وفق الكميات المرخَّصة من الوزارة، بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار يتم تحديدها دورياً بالتوافق بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية.

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