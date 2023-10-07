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صحيفة تواصل الالكترونية

ضربة موجعة لمروجي السموم في عسير.. ضبط 51 ألف قرص مخدر

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مخدر
أ أ
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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (51,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

ضبط أقراص مخدرة بعسير:

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 وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط مخالفين بجازان:


فيما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتهريبهم نبات القات المخدر بمحافظة العارضة.
وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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