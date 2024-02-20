الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ضربة لتجار السموم.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات بهذه المناطق

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
مكافحة المخدرات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

إحباط تهريب 150 كلجم من نبات القات المخدر

ففي منطقة جازن، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين ، على مواطن لترويجه 150 كلجم من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

ضبط مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين

وفي الباحة قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة المخواة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.
وأكدت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا

عاجل.. "إنجاد" يُعلن العثور على مفقود حائل.. ماذا عن صحته؟

بمناسبة يوم التأسيس.. تقديم موعد صرف مكافآت طلاب جامعتي الإمام محمد بن سعود والباحة

"المياه الوطنية" تنتهي من تنفيذ الخزن الإستراتيجي للمياه بصلبوخ بسعة مليون م3

وزير الموارد يُكرم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز الاجتماعي

المملكة تُعلن إطلاق مشروع "ميدياثون الحج والعمرة" للابتكار الإعلامي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GGs-7PXWYAA2UyT 4:42 م الإثنين، 19 فبراير 2024

مخبأة بهذه الطريقة.. مرور نجران يتحرك للقبض على شخصين بمواد مخدرة

القات المخدر 2:44 م الإثنين، 19 فبراير 2024

هجوم مباغت.. الأمن يُفاجئ تجار السموم ومهربي المخدرات بهذه المناطق

المديرية العامة المخدرات 10:01 م الجمعة، 09 فبراير 2024

بهذه المنطقة.. حرس الحدود يحبط تهريب 85 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

GF6F_2eXkAAI9zL 7:46 م الجمعة، 09 فبراير 2024

الإطاحة بمواطنين متلبسين بهذه الجريمة المشينة في طريف