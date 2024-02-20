ضربة لتجار السموم.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات بهذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 150 كلجم من نبات القات المخدر



ضبط مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

