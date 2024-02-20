ضربة لتجار السموم.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات بهذه المناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط تهريب 150 كلجم من نبات القات المخدرففي منطقة جازن، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين ،
على مواطن لترويجه 150 كلجم من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات
النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
ضبط مواطن لترويجه مادة الإمفيتامينوفي الباحة قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على
مواطن في محافظة المخواة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.
وأكدت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.