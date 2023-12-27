ضربات نوعية .. الإطاحة بمروجي المخدرات في الشرقية وجازان

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأربعاء، أنه تم إلقاء القبض على شخصين بالمنطقة الشرقية لترويجهما (2.5) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. اضافة اعلان





الإحالة إلى النيابة العامة



تهريب قات مخدر



وأضافت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.في سياق متصل، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر ، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.في نفس السياق، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.