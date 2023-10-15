الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

ضربات موجعة ضد تجار المخدرات في عدة مناطق

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
ارشيفية
أ أ
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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب (200) كيلوجرام من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

منطقة جازان

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كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة.
وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

قرية العليا

 

كما قبضت شرطة محافظة قرية العليا بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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