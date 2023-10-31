ضربات متسارعة.. مداهمة أوكار المخدرات بالرياض وعدة مناطق

أ أ

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





القبض على شخص لترويجه مواد مخدرة



ضبط مواطنين لتروجيهما مادة الحشيش



شرطة الباحة تقبض على شخص روج للمخدرات



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات



اضافة اعلان