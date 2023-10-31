ضربات متسارعة.. مداهمة أوكار المخدرات بالرياض وعدة مناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
القبض
على شخص لترويجه مواد مخدرةففي
منطقة الرياض، ألقت
دوريات الأمن بالتنسيق مع شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على 5 أشخاص لترويجهم مادتي
الكوكايين والحشيش المخدرتين بمدينة الرياض ومحافظة جدة.
ضبط
مواطنين لتروجيهما مادة الحشيشقبضت
المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة حائل، لترويجهما مادة الحشيش
المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية
بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
شرطة
الباحة تقبض على شخص روج للمخدراتوفي
الباحة قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين
المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي
نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني[email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.