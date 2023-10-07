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صحيفة تواصل الالكترونية

ضجة بدولة خليجية .. فأر يتجول داخل مستشفى وبيان عاجل من الصحة

مستشفى
مستشفى خولة
أ أ
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سادت حالة من الجدل على مواقع التوصل الاجتماعي في سلطنة عمان، عقب تداول مقطع فيديو صادم يوثق وجود فأر كبير في مستشفى خولة.

فأر بمستشفى خولة:

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وبحسب ما نقلته وسائل إعلام، فقد اظهر مقطع الفيديو المتداول، الفأر وهو يعتلي اللوحات الإعلانية في إحدى ممرات المستشفى وسط صدمة وذهول المراجعين والمرضى.

وتسبب المقطع بردود أفعال قوية من قبل المغردين، الذين استنكروا حدوث هذا الأمر.

 وحملوا  إدارة المستشفى المسؤولية الكاملة عن الواقعة، وسط دعوات لوزرة الصحة بإجراء تحقيق رسمي ومعاقبة المقصرين.

فيديو قديم:


وعقب انتشار الفيديو بشكل كبير وتصدره  قائمة الترند، أصدرت مستشفى خولة بيانا توضيحيا كشفت من خلاله صحة الفيديو، إلا أنها أكدت بأنه قديم ويعود تاريخه لما قبل 5 سنوات.

وأوضحت في بيانها أنها تابعت المقطع الذي لاقى انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي الذي يظهر تواجد  فأر في قسم الطوارئ بالمستشفى.

وأعربت عن أسفها لتكرار نشر مقاطع قديمة جداً تخص المستشفى في الآونة الأخيرة، وتود التأكيد أنّ عمر هذا المقطع أكثر من ٥ سنوات.

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