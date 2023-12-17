ضبط 10 وافدين أثناء محاولة تهريب 200 كيلو مخدرات

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (200) كيلوجرام من نبات القات المخدر. اضافة اعلان

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.





تهريب مخدرات في منطقة جازان



محافظة صامطة



التعاون مع الجهات الأمنية



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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 225 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة صامطة بمنطقة جازان لترويجه مادة الحشيش المخدر.وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.