ضبط هندي لترويجه "الشبو" بالمنطقة الشرقية

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الهندية بالمنطقة الشرقية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. اضافة اعلان



وفي وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهم 3.9 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة.





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