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ضبط مواطن بحطب محلي في الجوف... وضبطيات مخدرات بجازان والقصيم

مخدرات
أرشيفية
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ضبطت دويات الأمن بمنطقة الجوف مواطنا مخالفا لنظام البيئة بحوزته حطب محلي وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

تهريب مخدراتاضافة اعلان

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران وسط خطة أمنية وميدانية محاولة تهريب (27) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، حيث قبضت على مهربيها وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، ومستقبليها وهما مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية.
 وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص، وذلك ضمن جهود المديرية العامة لحرس الحدود في الحرب على المخدرات.

منطقة جازان

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية السودانية في محافظة الدرب بمنطقة جازان لترويجهما (26.7) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

منطقة القصيم

فيما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

التعاون مع الأمن

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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