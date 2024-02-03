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ألقت قوات الأمن بمنطقة مكة المكرمة القبض على مواطنين اثنين ظهرا في محتوى مرئي لاعتدائهما على آخر في مكان عام.





ضبط مواطنين لاعتدائهما على آخر في مكان عام اضافة اعلان



القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود



ضبط 6 مخالفين لتهريبهم مادة الحشيش المخدر



إحباط تهريب 115 كيلوجرامًا من نبات القات



ضرورة الإبلاغ عن مهربي المخدرات



🎥 | دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة تقبض على شخصين لاعتدائهما على آخر في مكان عام. pic.twitter.com/QHIMPGmu6b February 2, 2024