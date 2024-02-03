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ضبط مواطنين لاعتدائهما على آخر في مكان عام

امن مكة المكرمة
ضبط مواطنين لاعتدائهما على آخر
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ألقت قوات الأمن بمنطقة مكة المكرمة القبض على مواطنين اثنين ظهرا في محتوى مرئي لاعتدائهما على آخر في مكان عام.

ضبط مواطنين لاعتدائهما على آخر في مكان عاماضافة اعلان

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات الرسمية في حقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وجاري القبض على من وثق ونشر المجتوى المرئي  لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود

وأعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان أنها تمكنت من القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

ضبط 6 مخالفين لتهريبهم مادة الحشيش المخدر

وأوضحت أنه تم ضبط المتهمين لتهريبهم 64 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب 115 كيلوجرامًا من نبات القات

كما أحبطت الدوريات البرية، تهريب 115 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن مهربي المخدرات

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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