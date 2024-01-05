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ضبط مواطنين لارتكابهما هذه الجريمة بمحمية ملكية

القوات الخاصة للأمن البيئي
محمية الإمام
أ أ
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهما مخالفة قطع مسيجات لمواقع في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بمنطقة الحدود الشمالية.اضافة اعلان

مخالفات النظام البيئي

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما واحالتهما للجهة المختصة، مؤكدة أن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000) ﷼، مع إزالة المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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