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ضبط ملابس ورُتب عسكرية في محال بالرياض.. تفاصيل

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المضبوطات
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أعلنت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض، عن ضبطها مؤخرًا 4000 رتبة وشعار عسكري.

مصادرة 50 بدلة عسكرية في الرياضاضافة اعلان

وأوضحت اللجنة الأمنية، أنها صادرت 50 بدلة عسكرية بمحال مخالفة، كما ذكرت أنها أغلقت محلين لبيع وخياطة الملابس المخالفة.

ونفذت الجولة التفتيشية بمشاركة مكتب العمل بمنطقة الرياض، ووزارة الحرس الوطني, ووزارة التجارة، وشرطة المنطقة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة المنطقة، وجوازات المنطقة.

وضُبطت تلك المخالفات خلال الجولات التفتيشية والرقابية، التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر.

متابعة مستمرة من أمير الرياض

وتأتي بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة.
وتستهدف ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.


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