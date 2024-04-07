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ضبط مخالف باكستاني متلبسًا بهذه الجريمة.. وغرامة تصل لـ 10 ملايين ريال في انتظاره

القوات الخاصة الأمن البيئي
أرشيفية
أ أ
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا من الجنسية الباكستانية، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة في المنطقة الشرقية بتفريغ مواد خرسانية.

عقوبة ممارسة نشاط يضر بالتربة:اضافة اعلان

وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ﷼، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.
وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي:

ومؤخرًا، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الهندية، لارتكابه مخالفة تخزين أكثر من 18 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في المنطقة الشرقية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية.
وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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