الأربعاء، 19 رجب 1445 ، 31 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ضبط مخالفين متلبسين بتهريب مواد مخدرة ومواطن متستر على 13 مخالفًا

حرس الحدود2
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 50 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.اضافة اعلان
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

التعاون مع الجهات الأمنية:

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

دوريات الإدارة العامة للمجاهدين:

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لنقله في مركبة يقودها 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن ثم نقلهم إلى النيابة العامة.

عقوبة ارتكاب هذه المخالفة:

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة المجاهدين أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

اقرأ أيضا

هل يتم احتساب الدفعات السابقة من تاريخ صدور أهلية حساب المواطن؟

عاجل.. "تقويم التعليم" تعلن موعد التسجيل في "التحصيل الورقي" للطلاب والطالبات

أخبار السعودية.. الحد المانع من استحقاق الضمان وتحذير سكان هذه المناطق من تساقط الثلوج

المملكة تستضيف أكبر مؤتمر للأمم المتحدة حول مكافحة التصحر

حالة واحدة تسمح لغير السعودي الاستفادة بدعم حساب المواطن

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حرس الحدود 7:46 م الأحد، 28 يناير 2024

إحباط محاولة تهريب 330000 قرص مخدر بـ"الربوعة"

المديرية العامة المخدرات 7:27 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

ضبط مواطن بـ 15 كيلو مخدرات في القصيم وآخر بجازان

حرس الحدود 7:05 م الإثنين، 22 يناير 2024

حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 280 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

ضبط مهربي مخدرات 7:24 م الخميس، 04 يناير 2024

ضربات أمنية لمهربي ومروجي المخدرات بجازان وعسير

اقرأ أيضا

تنزيل
4:17 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يحذر سكان هذه المناطق من انخفاض الحرارة وتساقط الثلوج حتى السبت

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
4:11 م الأربعاء، 31 يناير 2024

الإثيوبي وقع في الفخ.. الأمن يحبط تهريب كميات من المخدرات بهذه المناطق

بوابة سلامة
2:51 م الأربعاء، 31 يناير 2024

الدفاع المدني يدشّن 8 خدمات جديدة في بوابة "سلامة" الإلكترونية

أخبار السعودية
1:39 م الأربعاء، 31 يناير 2024

أخبار السعودية.. موعد صرف دعم الدفعة 75 من حساب المواطن وكيفية صلاة الاستسقاء

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

GFL5QLmXgAAGpmg
8:06 م الأربعاء، 31 يناير 2024

ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني

مساند
8:00 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. بدء سريان خدمة التأمين  على عقود العمالة المنزلية الجديدة.. غداً (التفاصيل كاملة)

الجوازات
7:00 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. تأشيرة عمرة سارية وجواز سفر صلاحيته 4 أشهر.. هل يمكن الدخول للمملكة؟

سعد الخثلان
6:56 م الأربعاء، 31 يناير 2024

من فاتته صلاة الاستسقاء.. هل يقضيها على هيئتها أم أداء ركعتين فقط؟

حساب المواطن
6:00 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. تحذير من حساب المواطن: هذا الأمر يوقعك تحت جزاءات البرنامج

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
5:52 م الأربعاء، 31 يناير 2024

وزير الخارجية يبحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية مع نظيره الإيراني