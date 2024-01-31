ضبط مخالفين متلبسين بتهريب مواد مخدرة ومواطن متستر على 13 مخالفًا

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 50 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر. اضافة اعلان

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.





التعاون مع الجهات الأمنية:



دوريات الإدارة العامة للمجاهدين:



عقوبة ارتكاب هذه المخالفة:

