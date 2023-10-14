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صحيفة تواصل الالكترونية

ضبطيات جديدة.. الجهات الأمنية تواصل ضرب مروجي المخدرات في كافة الجهات

القات المخدر - الحشيش - حرس الحدود
ارشيفية
أ أ
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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة فيفا في منطقة جازان لترويجه (10.1) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.اضافة اعلان
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

قطاع الحرث
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ، لمحاولتهم تهريب (88) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

محافظة فيفا
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة فيفا في منطقة جازان لترويجه (10.1) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

التعاون مع الأمن
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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