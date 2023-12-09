صور.. القوات البرية تختتم مشاركتها في مناورات "تكامل 1" بالكويت

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قالت وزارة الدفاع، إن القوات البرية اختتمت مشاركتها في مناورات تمرين "تكامل 1" الذي نُفِّذ في الكويت، بمشاركة وحدات عسكرية من القوات البرية بدول مجلس التعاون، وقوات درع الجزيرة، بهدف رفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية. اضافة اعلان





رئيس أركان القوات البرية



#القوات_البرية تختتم مشاركتها في مناورات تمرين «تكامل 1» الذي نُفِّذ في دولة الكويت الشقيقة، بمشاركة وحدات عسكرية من القوات البرية بدول مجلس التعاون، وقوات درع الجزيرة، بهدف رفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية. pic.twitter.com/LPQ9n26IE3 December 9, 2023

وشهدت فعاليات اليوم الختامي للتمرين التي حضرها رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد المطير، تطبيق فرضيات ميدانية بين القوات المشاركة.وأشارت وزارة الدفاع إلى أن فعاليات اليوم الختامي اشتملت كذلك على تنفيذ عمليات استخدمت فيها الرماية بالذخيرة الحية.