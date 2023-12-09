السبت، 25 جمادى الأولى 1445 ، 09 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

صور.. القوات البرية تختتم مشاركتها في مناورات "تكامل 1" بالكويت

تكامل 1
القوات البرية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
قالت وزارة الدفاع، إن القوات البرية اختتمت مشاركتها في مناورات تمرين "تكامل 1" الذي نُفِّذ في الكويت، بمشاركة وحدات عسكرية من القوات البرية بدول مجلس التعاون، وقوات درع الجزيرة، بهدف رفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية.اضافة اعلان

رئيس أركان القوات البرية

وشهدت فعاليات اليوم الختامي للتمرين التي حضرها رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد المطير، تطبيق فرضيات ميدانية بين القوات المشاركة.

تابع قناة صحيفة تواصل الالكترونية في واتساب بالضغط هنا

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن فعاليات اليوم الختامي اشتملت كذلك على تنفيذ عمليات استخدمت فيها الرماية بالذخيرة الحية.

اقرأ أيضا

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية
5:11 م السبت، 09 ديسمبر 2023

"الخطوط الجوية" تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات وطريقة التقديم

وزارة الحج والعمرة
5:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. 4 مخالفات .. إلغاء تراخيص شركات للحج والعمرة بقرار رسمي من الوزارة

باب الكعبة
4:43 م السبت، 09 ديسمبر 2023

بدء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة

القحطاني - متحدث الارصاد
4:19 م السبت، 09 ديسمبر 2023

متحدث "الأرصاد": دخول فصل الشتاء فلكيا 22 ديسمبر

اقرأ أيضا

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في مواطن بحائل وتكشف جريمته

هطول أمطار على محافظة أملج

عاجل.. يبدأ التقديم غدا .. وظائف شاغرة في جامعة الباحة و10 شروط للقبول

أمانة جازان تُنفّذ جولات رقابية على المباني تحت الإنشاء بمحافظة أبو عريش

السودة تسجل أدنى درجات حرارة اليوم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

F_8LYGlWMAATSkW 3:54 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

القوات البرية تشارك في مناورات تمرين "تكامل 1" بالكويت(صور)

المركز الوطني للأرصاد 2:14 م السبت، 11 نوفمبر 2023

عاجل.. "الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على "الرياض"

ضباب - شبوره - الطقس 9:28 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات طقس اليوم: صواعق رعدية وضباب وجريان للسيول على هذه المناطق

٢٠٢٣١١١١_٠٢١٩٣٤ 3:11 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

نجا بأعجوبة.. تحرير طفل علق في غسالة ملابس بالمدينة

اقرأ أيضا

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
1:09 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل... ضبط أكثر من 17 ألف في حملات أمنية بجميع مناطق المملكة

WhatsApp Image 2023-12-09 at 12.04.42 PM
1:07 م السبت، 09 ديسمبر 2023

هاشتاق "كتاب المعرض" يتصدر التريند .. ومغردون: "أسعار الكتب في المتناول"

وزارة المالية
12:02 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. التقديم ينتهي غدًا.. فرص عمل شاغرة بوزارة المالية

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
11:00 ص السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. هل تسجيل الزوجة في التأمينات يسقط العائلة من حساب المواطن؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الحج والعمرة
5:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. 4 مخالفات .. إلغاء تراخيص شركات للحج والعمرة بقرار رسمي من الوزارة

وزارة الداخلية
4:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في مواطن بحائل وتكشف جريمته

WhatsApp Image 2023-12-09 at 12.19.11 PM (1)
3:01 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. يبدأ التقديم غدا .. وظائف شاغرة في جامعة الباحة و10 شروط للقبول

درجات الحرارة - الشتاء
2:49 م السبت، 09 ديسمبر 2023

السودة تسجل أدنى درجات حرارة اليوم

هيئة تقويم التعليم والتدريب
2:33 م السبت، 09 ديسمبر 2023

طريقة تحديث التخصص في اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية 1445

حساب المواطن - ريال
2:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن.. إيداع دعم ديسمبر بعد ساعات وهذا رابط الاستعلام