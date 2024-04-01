صندوق تنمية الموارد البشرية: دعم توظيف 374 ألف مواطن في القطاع الخاص

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كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، تركي بن عبدالله الجعويني، أن الصندوق أسهم في دعم توظيف نحو 374 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، خلال عام 2023م.

وأفاد بأن إجمالي مبالغ الصرف على برامج دعم التدريب والإرشاد والتمكين التي قدمها الصندوق خلال تلك الفترة بلغ 8.7 مليار ريال.





1.9 مليون مواطن استفادوا من خدمات ومنتجات الصندوق



الإستراتيجية الجديدة للصندوق



وأعلن الجعويني، أن 1.9 مليون مواطن ومواطنة استفادوا من خدمات ومنتجات الصندوق خلال عام 2023م، وتجاوز عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق لنحو 120 ألف منشأة، من مختلف مناطق المملكة، وتعمل في كافة القطاعات الحيوية، منها نحو 89% من المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.وأشار إلى أن الصندوق يعمل باستمرار على:- تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل- تحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين- تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل، وبما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل.وأضاف الجعويني، أن الإستراتيجية الجديدة للصندوق - التي دُشنت في الربع الأول من العام الماضي - أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق.وأوضح أنها تهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسة تتمثل في:- تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة- تحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل- تمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.